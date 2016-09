Economie

Groupe Floréal

Un établissement de la société textile Floréal Knitwear sis à Mangalkhan à l’île Maurice ferme ses portes. La société Floréal décide de fermer cette unité où se réalisent 95% de sa production pour délocaliser ses activités à Madagascar. Selon le porte parole de l’entreprise, l’usine n’effectue plus que 5% de ses activités, depuis un an. Elle s’est centrée sur les panneaux de laine alors qu’avant elle fabriquait des sweaters en shetland et lambswool, à destination de la France.

Le transfert des activités à Madagascar a été impératif, étant donné que les coûts de production y sont inférieurs à ceux de Maurice. Le groupe pourra ainsi rester compétitif sur le marché du textile.Une fois de plus, l’avantage comparatif de salaire à bas coût et de main d’œuvre agile a séduit les investisseurs pour faire de Madagascar une destination pour les travaux d’exécution. En tout cas, c’est mieux que rien car le chômage gangrène dangereusement le pays.

Parmi les 185 employés de l’usine, les contrats pour les 114 travailleurs étrangers dont des malgaches ne seront pas renouvelés. Quant aux travailleurs mauriciens, ils seront transférés dans d’autres usines du groupe ou affectés à Madagascar. En effet, le groupe continuera ses autres activités à Maurice, notamment celles liées à l’administration ou le shared services comme l’échantillonnage, le design, le marketing et les finances.

La société Floréal est implantée à Maurice depuis 1971, elle appartient au groupe Ciel Textile. Elle fait partie des premières usines textiles à Maurice si elle a été la première à s’installer à Madagascar, en 1990, plus particulièrement à Antsirabe et à Antananarivo. Avec 40 % de ses productions destinées au Royaume Uni, la société est particulièrement affectée par le Brexit.