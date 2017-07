Tout un système à remettre en question

Société

Travail des jeunes

Au-delà du simple fait de subvenir aux besoins de tout un chacun, le travail est également une condition importante dans le bien-être de l’individu, surtout des jeunes. Outre le fait que le développement économique en dépend également. Malheureusement, le travail est devenu de plus en plus problématique à Madagascar, surtout pour les jeunes.

Selon les chiffres officiels du Bureau international du travail (BIT), Madagascar n’enregistrerait que 5% de taux de chômage. Pourtant, les espagnols seraient à 22% des chômeurs à la même date de réalisation de cette étude. La situation des jeunes en termes d’emplois devient de plus en plus préoccupante. 500.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché et viennent grossir les rangs des chômeurs, dont 70% sont désormais des jeunes. La première raison reste, selon le ministère en charge de l’emploi l’insuffisance des offres d’emploi par rapport aux demandes. Les jeunes malgaches ne sont pas non plus enclins à créer eux-mêmes des emplois et entreprendre. La deuxième raison et sans doute la plus déplorable est le fait que l’acquisition des pré-requis essentiels permettant de travailler se fait difficilement. Selon les statistiques, 14% des jeunes malgaches ne sont pas scolarisés et 70% de ceux qui le sont ne dépassent même pas le niveau du cycle primaire. Questionnés, plusieurs responsables d’entreprises privées ont souligné que l’inadéquation entre formation et emploi est trop grande à Madagascar. Raison pour laquelle les entreprises hésitent à embaucher des jeunes diplômés.

Des responsables et des irresponsables

D’après l’Office national de l’emploi et de la formation (Onef) en 2015, malgré la hausse du nombre des diplômés, 62% des jeunes travailleurs n’ont pas la qualification requise pour les postes qu’ils occupent. Il faut concéder que vu la multiplication des universités et autres instituts supérieurs qui pullulent à chaque coin de rue, le nombre de diplômés ne peut qu’augmenter. Toutefois, plus que des lieux de formations, ces derniers sont des machines à sous et des rentrées d’argent facile pour leurs propriétaires. Profitant d’une jeunesse en détresse qui n’a plus aucun repère. Finalement, l’Administration est aussi à blâmer. Tout d’abord en laissant nos jeunes à la merci d’un système éducatif et de formation ne répondant même pas aux besoins d’un marché déjà restreint. Mais aussi elle est incapable d’apporter la moindre solution pour ces derniers. L’emploi des jeunes à Madagascar est entravé par des responsables et des irresponsables. Il n’est donc pas étonnant si le pays se trouve encore au fond du gouffre, si l’on prend en compte en plus de cela les querelles politiques qui ne révèlent que la nécessité de la remise en question de tout notre système.