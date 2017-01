Tout est coupé (« tapatapaka ») à Madagascar

Société

Energie - connexion

Tollé général, tout est « tapatapaka » : electricité, eau, connexion, rien ne marche à Madagascar. Comme si la coupure quotidienne et pendant des heures et des heures, trois au minimum, de l’électricité ne suffit plus et que la rareté de l’eau potable est déjà le lot de tous les jours, voilà que la connexion internet fait des siennes. D’après le communiqué de l’opérateur Telma, le problème est causé par la coupure du câble sous-marin Eassy au large de Toliary. Une cellule de crise est créée au sein du Telma pour résoudre le problème. L’opérateur informe que la perturbation risque de durer une quinzaine de jours.

Mais le mal est fait. Qui va indemniser les différents opérateurs, petits, moyens ou grands qui vont subir des pertes et manque à gagner colossales suite à cette panne d’Internet associé à la défaillance traditionnelle de la Jirama. Cette défaillance de la fourniture d’internet va mettre sur la paille pas moins de 100.000 employés directs et indirects selon le groupement des opérateurs de l’économie numérique.

Actuellement, on ne parle que de l’incompétence de ceux qui sont au pouvoir. Incapables de résoudre le moindre problème des malgaches mais qui passent leur temps à nous communiquer les « communications verbales » portant sur leurs innombrables voyages à l’étranger et dans les conférences sur tout et rien. Et qui n’améliore en rien la vie de tous les jours. Sans oublier qu’ils passent leurs temps à préparer l’élection de 2018 mais ne sont pas capables de faire marcher l’électricité pendant toute une petite journée.