La société civile se dit satisfaite

Mouvements sociaux et Francophonie

Comme promis, les associations et groupements socio-politiques comme TFI ou Tolona ho Fanorenana Ifotony, qui ont programmé d’exprimer leurs désapprobations de la gouvernance du pays par le régime Rajaonarimampianina, ont tenu leur meeting en public. « Wake Up Madagasikara » a tenu son concert devant le stade Maki à Andohatapenaka ; un quartier symbolique des situations et vécus quotidiens des populations pauvres et des bas quartiers de la capitale. Les mouvements sociaux ont réussi à exposer et à démontrer aux invités du Sommet de la Francophonie les facettes cachées de la vie de la nation. « Wake Up Madagascar » a joué un concert de marmites et casseroles et les organisateurs se félicitent du succès de ce meeting. De nombreuses associations de sociétés civiles espèrent que des éclairages soient apportés entre autres sur les marchés des travaux relatifs à l’organisation et à l’accueil de ce Sommet de la Francophonie. Le président de la République a évoqué ces revendications des sociétés civiles et a déclaré que tout est transparent et vérifiable. Il a donné l’impression d’avoir été importuné par ces sociétés civiles. Le président Rajaonarimampianina, qui préside aussi l’Organisation de la Francophonie pour deux ans se félicite du succès du Sommet.

Le même sentiment de réussite a été exprimé par les organisateurs de la « Chaîne humaine ». Le Mouvement pour la Liberté d’Expression (MLE) a pu lui aussi drainer du monde sur la rocade d’Ambodihady malgré la présence massive des éléments des forces de l’ordre qui ont dirigé les manifestants vers la digue d’en face. En tout cas, pas d’affrontements ni incidents car la presse internationale était là.