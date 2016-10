Tournure de plus en plus inquiétante

Société

Affaire Soamahamanina

Soamahanamina sera pour la troisième fois le théâtre de manifestation de la population qui conteste la présence de la société minière chinoise dans la commune. L’atmosphère promet d’être chaude ce 6 octobre 2016 car il est vraisemblable que la manifestation rassemblera autant d’éléments des forces de l’ordre que de manifestants. Ces derniers ont décidé de faire de la lutte des habitants de Soamahamanina une affaire nationale. Le Mouvement pour la Liberté d’Expression (MLE) a promis d’étoffer les rangs des habitants de Soamahamanina ; et les autres mouvements ou plateforme qui ont exprimé leurs soutiens à la lutte de Soamahamanina ne manqueront pas de s’y faire représenter. Avec la médiatisation des contestations de la présence de société minière chinoise, on peut s’attendre à de nombreuses délégations des habitants de ces localités confrontées à des projets d’exploitation minière par des compagnies chinoises. Un syndicat qui évolue dans le foncier suivi d’autres associations de défense de la terre sensibilise l’opinion internationale sur l’accaparement de terres par les étrangers et notamment les Chinois dans le pays. Le Syndicat du foncier SIF a déclaré depuis le 3 octobre vouloir porter l’affaire Soamahamanina à l’international ; le SIF étant membre de la Coalition internationale des sociétés civiles. Le « Vovonan’ny sendikan’ny Mpiasa » lui aussi déclare vouloir attirer l’attention des travailleurs lors du grand rassemblement auquel il va participer la semaine prochaine au Brésil.

En fait tout le monde veut faire de l’affaire Soamahamanina un cheval de bataille pour se faire un nom aussi et se faire remarquer. Ce « Vovonana » insiste sur la situation des paysans et des travailleurs dont les sources de revenus (exploitation des ressources et patrimoines de Soamahamanina) les droits de jouissance et les conditions de vie sont ignorés voire volés par des compagnies étrangères.

En tout cas, la tournure prise par la médiatisation de l’affaire d’exploitation minière à Soamahamanina est inquiétante en ce sens qu’un air de refus de toute exploitation de ces ressources minérales est soufflé et animé par des intérêts diffus. Et ce au moment où on dit que le projet de nouveau code minier pourrait être déposé au niveau du Parlement lors de la session ordinaire.