Toujours en prison

Justice

Alain Ramaroson

Pour la seconde fois, le procès d’Alain Ramaroson est reporté au 18 juillet prochain. Sa demande de liberté provisoire est refusée. Aussi il reste en prison à Antanimora au moins jusqu’au moment de son procès. Rappelons qu’il est incarcéré depuis le mois d’août 2016 suite aux plaintes déposées par des membres de sa famille pour affaire d’héritage. Donc une affaire civile. Ses partisans et membres de son parti ont essayé de se mobiliser et mobiliser l’opinion au début mais sans succès. Ils ont essayé de faire croire qu’il s’agit d’une manœuvre politique pour neutraliser un adversaire politique mais sans succès. Peut-être bien qu’il s’agit d’une manœuvre politique mais la majorité n’oublie pas non plus qu’Alain Ramaroson a largement participé sinon un des principaux instigateurs de la mise à feu et à sang du pays notamment de la capitale lors de la crise de 2009.

Mais officiellement c’est un membre de sa famille qui a porté plainte contre lui, le régime HVM ne demande pas tant pour neutraliser un adversaire dont il connaît trop bien la capacité de nuisance. Ils ont évolué ensemble en 2009.

Alain Ramaroson est accusé dans deux affaires d’héritage. La première a trait à un domaine sis à Andoharanofotsy et a été jugé ; l’accusé a été condamné mais a fait appel. La seconde concerne un autre domaine sis à Ambohimangakely et dont le procès vient d’être reporté pour le mois de juillet prochain. Le motif de cet autre report est l’absence des autres individus qui devaient comparaître au procès. Il semble que les convocations à leur endroit n’aient pas été distribué à temps en raison de la grève des greffiers.