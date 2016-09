Toujours des déclarations et des interrogations

Société

Sommet de la Francophonie

On ne sait plus où donner de la tête ou que croire au vu des déclarations du ministre d’Etat en charge des projets présidentiels et de l’aménagement du territoire, Narson Rafidimanana, par rapport aux travaux de construction et préparatifs relatifs à l’accueil des deux sommets internationaux. Dans un premier temps, il hésite : « nous sommes à 60% dans l’avancement des travaux de construction des infrastructures pour le Sommet de la Francophonie et à 90% dans les travaux pour l’hébergement du Sommet de la COMESA », déclare-t-il. « Nous faisons tout ce qui est possible, tout en se remettant à/et en évoquant la volonté de Dieu », poursuit-il. Il n’a pas osé promettre quoi que ce soit ni avancer une date de réception des travaux finis ; il a tout simplement dit qu’il va conduire les médias sur le terrain au moment opportun, vers la fin du mois courant. Hier 21 septembre, réagissant vraisemblablement aux doutes et préoccupations multiples et répétés des opérateurs dans le tourisme et activités connexes, et exprimés par le président du syndicat FIVMPAMA, Eric Rajaonary, à la fois opérateur dans l’hôtellerie et restauration et dans l’agribusiness, le ministre Narson Rafidimanana tient un autre langage. Il est plus loquace mais se défend de s’ingérer dans le domaine du tourisme et hôtellerie. Le ministre d’Etat est d’abord revenu sur la propriété foncière d’Andohatapenaka réclamée par l’ancien président Marc Ravalomanana, pour marteler que le régime Rajaonarimampianina s’échine à travailler pour l’intérêt général. Les travaux de construction du « village de la Francophonie », selon ses propres termes, à Andohatapenaka s’accélèrent ; et tout sera prêt en temps voulu, voire un peu plus tôt que prévu, soutient-il. Village de la Francophonie ou village Voara ? Nul ne le sait. En tout cas, il s’est offusqué devant la question de confirmation des réservations de chambre qui préoccupe les opérateurs en hôtellerie. Ce n’est pas son département qui s’en occupe fait-il comprendre mais il affirme que nombreux sont les établissements hôteliers qui répondent aujourd’hui aux normes internationales. En d’autres termes, les problèmes des hôteliers et des réservations de chambre ne le concernent pas et pour ne pas dire plus le cadet de ses soucis ; lui c’est les infrastructures ! En attendant le jour J, les commentaires à propos de la tenue à Madagascar de ce Sommet foisonnent.

L’AMDP ?

Mais entre temps, le président de la République dans ses interviews dans les médias internationaux lors de son séjour durant le Forum économique francophone et lors du Conseil d’administration inaugural de l’Agence malgache de Développement économique et de Promotion des entreprises (AMDP), a été affirmatif. Madagascar est prêt à accueillir le Sommet, et les préparatifs dans tous les domaines se poursuivent allègrement comme prévu dans le calendrier, a-t-il fait comprendre. Il s’est félicité de la mise en place et du fonctionnement de cette plateforme de partenariat AMDP, « associant secteur public et secteur privé, acteurs locaux et opérateurs internationaux et un mécanisme de coopération avec l’espace économique francophone pour en exploiter les capacités et pour marquer l’accueil par Madagascar du XVIème Sommet de la Francophonie ». Et il a salué l’opérationnalité de trois directions à savoir : Développement territorial, Promotion des entreprises et Mobilisation de financement. « C’est une occasion sans précédent de briser le cercle du sous-développement et de mettre fin au paradoxe malagasy en capitalisant sur l’espace économique francophone », a-t-il conclu. Fait-il allusion à l’appui de l’AMDP et au mécanisme de financement qui peut être mobilisé pour la poursuite des travaux relatifs à l’accueil du Sommet afin d’accélérer les rythmes des travaux ?

Personne n’est sans savoir qu’à un certain moment les travaux de construction d’Andohatapenaka, voire des routes ont tourné au ralenti. Beaucoup ont évoqué des problèmes ou des difficultés de financement que les hauts responsables ont nié. Ces derniers ont même du expliquer que sur le site d’Andohatapenaka il y a deux projets : le projet du gouvernement qui a trait à l’accueil du Sommet de la Francophonie et le projet qui est propre à la SEIMAD ; mais que celui de la Francophonie ne connaît aucun problème. Les habitants des bas quartiers d’Andohatapenaka et riverains du boulevard de l’Europe sont impatients de voir les promesses d’éclairage public et d’emploi que les organisateurs et le comité d’organisation de l’accueil ont faites depuis le début de l’année.