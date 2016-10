Toujours dans le doute

Education

Rentrée scolaire 2016-2017

La rentrée scolaire officielle dans l’Education nationale est toujours menacée par d’une part la grève des 13 syndicats d’enseignants et d’autre part par la hausse des tarifs annoncée des transporteurs publics urbains. Les hauts responsables du ministère de l’Education ont beau expliqué les difficultés de satisfaire les revendications des syndicalistes, mais jusqu’à ce jour, les 13 syndicats demeurent sur leur position qui est de boycotter la rentrée scolaire tant que l’Etat ne résoud pas leurs problèmes.

« Si la rentrée scolaire n’est pas effective, ce n’est pas la faute aux enseignants mais à l’Etat » avait déclaré Elidio Andrianjafy et les autres leaders syndicalistes. Pour appuyer les initiatives du ministère de l’Education nationale et dissuader les grévistes sinon rassurer les parents d’élèves sur la détermination de l’Etat dans le domaine de l’Education, le président de la République a fait le déplacement au lycée Ampefiloha pour remettre les dons en faveur des conseillers pédagogiques et chefs des Zones d’Action Pédagogiques (ZAP) et délivré les contrats d’intégration comme agents de l’Etat à quelque 1300 enseignants FRAM. Est-ce suffisant pour persuader les syndicalistes de changer de position et reprendre les chemins de l’école ?

De l’autre côté, aussi, les transporteurs refusent de maintenir le ticket à 200 ariary malgré que le prix du gasoil a diminué. Le 30 septembre en effet, de nouveaux prix sont affichés dans les stations-service. L’Etat, par le biais de l’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), a décidé de réduire de 100 ariary le litre de gasoil : de 3010 Ariary il est passé à 2910 Ariary. Le litre d’essence est maintenant de 3480 Ariary tandis que le litre de pétrole lampant est de 2130 Ariary contre 2230 auparavant. D’après le président de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) le ticket du taxibe sera de 500 ariary à partir de demain 4 octobre 2016 contre 400 Ariary auparavant, et il n’y aura pas de demi-tarif. Parmi les raisons de cette hausse figure certes le prix du litre du gasoil mais l’UCTU s’est aussi plaint des prix des autres consommables et autres pièces en plus des taxes que les transporteurs doivent s’acquitter. En tout cas, il n’est pas question d’améliorer la qualité de service dans ce nouveau tarif. Les inquiétudes des parents d’élèves et des usagers des transports publics ne sont prises en compte nulle part. Pour l’instant les usagers craignent toujours que les transporteurs suburbains ne suivent cette hausse déclarée par leurs collègues du transport urbain.