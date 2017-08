Terrorisme des dahalo toute l’année

Société

Insécurité

Une horde de 80 dahalo a attaqué une caravane de taxi-brousse sur la RN7 qui relie la capitale à la partie sud du pays ; l’attaque est survenue dans les environs du Camp Robin dans la nuit du 19 août dernier. Les gendarmes qui ont accompagné la caravane ont tiré et même utilisé des grenades offensives, ce qui ont fait fuir les dahalo. La Gendarmerie informe que tous les passagers sont sains et sauf et qu’aucune perte quelconque n’a été déplorée. Cette attaque de dahalo évitée de justesse a été saluée par beaucoup. Malheureusement, ce genre de cas est encore minoritaire. La plupart du temps, population et gendarmerie sont impuissantes devant des hordes de dahalo qui volent, pillent et terrorisent partout, en ville comme en brousse. Les agents opérant pour le compte de l’Etat ou des projets dans les zones rurales sont complètement déboussolés face à l’importance de l’insécurité très alarmante qui y sévit. Les agents travaillant pour le compte de l’Institut national de la statistique dans le cadre du recensement national par exemple sont affolés face à l’insécurité dans les zones notamment où ils doivent travailler. Heureusement que les dahalo à la recherche de zébus les ont encore épargné. Mais les gendarmes sur place leur ont conseillé de ne travailler que le matin et de ne plus bouger dès le début de l’après midi car les dahalo commencent tôt. Dans les contrées loin des centres villes, les gendarmes attaqués plus ou moins régulièrement par les dahalo se terrent dès le début de l’après midi. Et quand le fokonolona s’applique à la vindicte populaire, certains éléments de forces de l’ordre préfèrent aussi se mettre derrière le fokonolona pour ne pas subir la colère populaire. A quoi servent donc toutes ces réunions sur la réforme sécuritaire qui engloutit l’argent public ?