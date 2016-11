Teach for Madagascar se rapproche des enfants des rues

Société

Education

« Ma vision a complètement changé depuis que j’ai intégré Teach for Madagascar (TFM), j’ai pu découvrir que les enfants des rues n’étaient pas tous des fainéants, au contraire, ils sont assoiffés de connaissances, ils sont curieux et désirent aller à l’école comme la plupart des enfants. » Riantsoa Randriamahefa, une jeune étudiante, bénévole de TFM nous partage ses expériences au sein de l’association Teach For Madagascar, qui est une association de bénévoles priorisant l’éducation à Madagascar. [1].

Cette jeune étudiante en Population et Développement à l’Université Catholique de Madagascar, est bénévole de l’association TFM. Elle participe au projet « I Act », faisant partie des activités dans « Street Kids », visant à se rapprocher un peu plus des enfants de rue. Le projet « I Act » a débuté au mois de juillet 2016 dans 9 zones d’Antananarivo : Anosy, Analakely, Ampefiloha, Anjezika, Ankorondrano, Androhibe, Andranomanalina, Ambohijatovo, Antaninarenina. Les cours sont dispensés chaque mercredi après-midi et chaque samedi dans la rue. Ce projet à consiste à partager les connaissances avec les enfants de rue, à valoriser leur potentiel, pour qu’ils puissent partager le meilleur d’eux-même.

Riantsoa est actuellement superviseur dans la zone d’Androhibe, son rôle est de coordonner les interventions des « Zoky » ou bénévoles à chaque séance. Elle a intégrée l’association au mois de mars 2016, « J’ai intégré TFM car je suis convaincue de l’importance de l’éducation dans le développement du pays. On peut réaliser des projets, contribuer à l’amélioration de l’environnement, être créatif en s’enrichissant de connaissances. J’apprends également beaucoup de choses grâce à eux » dixit la jeune étudiante.

Rappelons que le projet TFM a été initié en 2014 par Tinawati Soesianto , un professeure d’anglais et un des ses étudiants, Manoa Rakotoarisoan. L’association compte aujourd’hui une centaine d’étudiants et de professionnels de toutes les disciplines : médecine, gestion, environnement, droit... « Ny fianarana no lova tsara indrindra » : tel est le slogan de l’association qui intervient sur 4 volets : l’éducation à la citoyenneté, l’Environnement, l’Anglais, l’Assainissement et la Santé.