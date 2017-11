Tabera Randriamanantsoa demande l’annulation de la vente

Société

Villa Elisabeth

A peine enterré, le nom du Professeur Zafy Albert fait encore la Une de tous les journaux et de toutes les conversations. Mais ce n’est plus pour se rappeler de ses œuvres ou de ses mada-raids mais pour dénoncer le scandale lié à la vente de la fameuse « Villa Elisabeth », mise à sa disposition par l’Etat malagasy en tant qu’ancien Chef de l’Etat et où il a vécu de nombreuses années. Après la déclaration tonitruante de l’affaire dont Tabera Randriamanantsoa est habitué et la révélation du nom de celui par qui le scandale arrive à savoir Reboza Julien, le bouillant collaborateur du feu Président Zafy Albert demande à l’actuel chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina d’annuler la vente. Si on peut appeler cela une vente, vu que le terrain situé dans un quartier le plus huppé de la capitale serait vendu à 1000 Ar le mètre carré. Tabera Randriamanantsoa annonce également qu’il va porter l’affaire devant la justice car ce n’est qu’une spoliation des biens de l’Etat sans oublier les préjudices qu’aurait subi l’« Homme au chapeau de paille » dans cette histoire.

La grande magouille, car il s’agit d’une magouille remonterait à la veille de l’investiture de Hery Rajaonarimampianina en tant que nouveau Chef de l’Etat. Le 24 janvier 2014, Reboza Julien en tant que vice Premier ministre chargé de l’Aménagement du territoire aurait signé l’acte de vente du terrain « Saint Antoine IV » pour la modique somme de 11 millions d’Ariary à une société appelée Madaterrain. Pour se dédouaner mollement, Reboza Julien devenu HVM fait rapporter qu’il ne savait pas que c’était la vente de la Villa Elisabeth qu’il aurait signé et qu’il aurait été contraint de le faire. Tous les responsables pendant et après sont également éclaboussés dans cette affaire, dont le ministre des Finances, gestionnaire du patrimoine de l’Etat mais aussi les ministres de l’Aménagement du territoire dont le patron du HVM, Rivo Rakotovao. Car ce genre de dossier passe plusieurs étapes avant d’être validé définitivement. Alors comment se fait-il que personne n’ait bougé le petit doigt pour défendre le bien de l’Etat et en même temps feu Président Zafy Albert ? La famille du défunt Président fait savoir que Serge Zafimahova est le seul habilité à parler au nom de la famille. Pour le moment, la famille reste discrète : « Nous observons un deuil » précise-t-on à ce niveau.

Rappelons que la braderie du patrimoine de l’Etat remonte au temps de Norbert Ratsirahonana quand il a occupé pendant quelques mois le fauteuil de Chef d’Etat par intérim entre l’empêchement du défunt Albert Zafy et le retour au pouvoir de Didier Ratsiraka. Marc Ravalomanana est également pointé du doigt comme celui qui a confisqué bon nombre du patrimoine de l’Etat à son profit et au profit de ses sociétés quand il était au pouvoir (terrain du Calumet à Behoririka, terrain d’Andohatapenaka, Villa St Clément pour un franc symbolique…). Le régime de Transition n’était pas mal non plus dans ce domaine.