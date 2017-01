Souhait collectif

Editorial

La forme d’investissement la plus prisée –à Antananarivo, du moins– semble être dans l’immobilier. Il suffit de regarder autour de soi : ici, l’on ajoute une salle d’eau ; là-bas la maison traditionnelle est surélevée ; plus loin, l’arbre est abattu pour construire encore une autre maisonnette. En un éclair, l’immeuble est érigé, les murs sont peints, le grillage installé. Seul l’État est absent, aucune fourniture de service public sous-jacent n’existe (raccordement en eau, électricité, canaux d’évacuation d’eau sale, voiries), mais cet aspect sera le sujet pour un autre jour.

Maisons d’habitation à Ankatso

S’abriter, se loger, est un besoin fondamental de tout être humain, et les Malgaches ne font guère exception. Qu’il s’agisse d’une villa somptueuse, ou d’une petite structure, chacun, à degré varié, cherche à se procurer un petit (ou énorme) asile, un cocon, un abri qui exclut le monde extérieur, sa saleté, ses odeurs et son désordre. Le soin que l’on prend à peindre son chez-soi, à dessiner le grillage, à réparer la toiture et installer un carrelage, fait le bonheur des quincailleries, grandes comme petites. Ceux qui peuvent ont un petit jardin.

Mais si chacun aménage son espace à son image et selon ses moyens, quid de notre demeure commune ? Le soin que l’on porte à son propre nid s’arrête au seuil de sa porte. Si chacun tente de s’aménager un espace privé, les espaces publics sont complètement délaissés. Certes les immeubles de la République (que seuls le marbre et les bois précieux du palais d’État d’Iavoloha ne vantent vraiment) sont l’affaire, quelque part, de l’État (sièges du Parlement, ministères divers, palais de justices, hôtels de ville). Malheureusement, ils trahissent véritablement un manque de grandeur ou de dignité républicaine (res publica étant la « chose publique », appartenant à nous tous). Même s’il s’agit là d’immeubles que peu de la population fréquente avec régularité, il ne semblerait pas que le soin et les dépenses octroyés à nos maisons individuelles soient aussi généreux quand il s’agit des « maisons du peuple ».

Montée des eaux (Canal Andriantany Ampefiloha)

Pire encore pour les lieux publics fréquentés par toute classe sociale : les espaces verts, les écoles, les marchés, les gares routières, les stades, les trottoirs, nos « avenues » et « boulevards », pour ne citer que quelques-uns. Au-delà du seuil de chaque porte, de chaque clôture, de chaque portail ou grillage, règnent l’anarchie et l’insalubrité. Est-ce qu’on s’en moque autant ?

Au vu de la pression démographique grandissante et la dégradation continue et même accentuée du peu d’équipements urbanistiques qui existent, il va falloir urgemment tourner l’attention vers notre cadre de vie commun. Que le désir individuel que nous avons tous à améliorer notre environnement personnel se traduise en désir collectif pour nos villages, nos villes et notre pays. Quelle vision urbanistique avons-nous ? Quel paysage urbain ou rural souhaiterions-nous ? Sans vision et désir, il sera difficile de réclamer des dirigeants des investissements véritablement tournés vers l’amélioration de ce cadre de vie partagé.

Prendre infiniment soin (ou pas) de son petit pré-carré, ne suffira pas pour élever le pays. Il faudra non seulement se soucier des conditions de vie des autres et des lieux que nous partageons, mais en faire une priorité. Que dirait votre imagination ? Comment imagineriez-vous, dans les meilleures des circonstances, notre capitale, nos banlieues, les villes de province, nos villages familiaux ? En cette période de bilans et de résolutions, je ne peux pas croire que le Malgache est incapable de planifier et de se projeter dans l’avenir, seulement, il le fait pour lui tout seul. C’est la planification collective qui fait défaut. En parallèle à nos projets personnels cette année, quel(s) projet(s) pour notre demeure commune, notre île ?