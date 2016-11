Sortie de promotion YLTP 2016

Société

Friedrich-Ebert-Stiftung

La sortie de la 12 ème promotion du « Youth leadership training program de 2016 » (YLTP 2016) s’est tenue le 18 novembre 2016 au Carlton Anosy. C’est une formation de groupe de leadership par Friedrich-Ebert-Stiftung ; ce dernier a sélectionné ces jeunes pour un renforcement de capacité dans le cadre du programme d’appui aux relèves du pays. Ces jeunes, au nombre de 24, âgés de 25 à 38 ans proviennent de différentes régions de Madagascar. Des jeunes appartenant aux différents secteurs, il y a ceux qui appartiennent à des sociétés civiles, des médias, des partis politiques, du secteur privé, des syndicats et du secteur public.

Etant un programme spécialisé sur le leadership, les formations se focalisent principalement sur le développement personnel mais il y a aussi les thématiques traitant la société, la culture, l’économie, la politique... L’objectif est de les préparer dans la participation aux prises de décision dans la vie de la nation, dans une meilleure pratique de la politique à la citoyenne et dans la gouvernance du pays. Les jeunes sortants peuvent œuvrer ainsi dans la vie de la société dans chaque région, que ce soit rurale ou urbaine.

Rappelons que la candidature pour la YLTP 2016 a été ouverte au mois de février 2016. Etant bien informés et bien formés, ces jeunes pourront mener leur projet pour la lutte contre les différents crimes comme la corruption, les trafics illicites, le non-respect des droits de l’homme…