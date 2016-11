Situation tragique : la communauté internationale lance un énième appel à l’aide

Société

Kere dans le Sud

« Comme j’ai pu le constater récemment dans le sud de Madagascar, les agriculteurs sont dans une situation tragique », a déclaré la Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM ) Ertharin Cousin. Tandis que le régime et les autorités, de toutes les hiérarchies de Madagascar, sont en effervescence pour accueillir des grands de ce monde pour le Sommet de la francophonie, la communauté internationale à travers les agences alimentaires des Nations Unies lancent un énième appel à l’aide pour les victimes de Kere dans le Sud de Madagascar. Une fois de plus, ce 18 novembre 2016, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le PAM, appellent à une action urgente face à l’aggravation de l’insécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar. « Les agriculteurs du sud de Madagascar, victimes de trois années de sécheresse dévastatrice, ont besoin d’un soutien urgent accru pour planter leurs champs à temps durant la prochaine saison de plantation qui s’étend de décembre à janvier, ont annoncé le FAO et le PAM.

Il manque 67 millions de dollars

Après la subvention de la Banque mondiale pour les victimes de la sécheresse dans le sud de Madagascar, les agences alimentaires des Nations Unies, le FAO et le PAM, appellent à une action urgente face à l’aggravation de l’insécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar.

Le PAM et la FAO ont obtenu des fonds pour lancer leur programme conjoint d’aide à la saison de plantation, mais des fonds supplémentaires sont requis pour atteindre toutes les familles agricoles touchées par la sécheresse. Sur les 22 millions de dollars nécessaires, la FAO n’a reçu que 4,5 millions. Quant au PAM, il lui manque 50 millions de dollars pour mener à bien ses opérations de secours dont le coût total est estimé à 82 millions. Donc en gros il manque dans les 67 millions de dollars sont nécessaires sous forme d’aide alimentaire et de soutien à l’agriculture pour sauver la prochaine saison de plantation dans le sud de Madagascar.

Les agences des Nations Unies rappellent une fois de plus que dans l’ensemble, on estime à 1,4 million le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire en 2016-2017 dans les trois régions méridionales de la grande île dont 850.000 personnes - soit environ la moitié de la population du sud du pays - sont confrontées à la faim et ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. La situation d’insécurité alimentaire pourrait se détériorer davantage au cours des prochains mois si l’augmentation de l’aide humanitaire et les interventions visant la réhabilitation des moyens d’existence ne se matérialisent pas.

Boutures de manioc et de patate douce…

La FAO commencera la distribution de boutures et de semences dès le mois de décembre, ciblant quelque 170.000 familles d’agriculteurs dans les districts du sud les plus exposés à l’insécurité alimentaire. Dans le même temps, ces mêmes familles recevront de la nourriture ou de l’argent dans le cadre d’un programme en cours du PAM afin qu’elles puissent se maintenir jusqu’à la prochaine récolte en mars-avril. Le PAM distribue, depuis juin, des denrées alimentaires aux populations les plus nécessiteuses, et de l’argent, depuis juillet, dans les zones dotées de marchés qui fonctionnent.

« La saison de plantation offre aux agriculteurs locaux une petite opportunité pour rétablir la production agricole. Des milliers de familles souffrant déjà de la faim, si on la rate il en découlera une crise alimentaire grave, ce qui rendrait la situation encore plus désespérée », a déclaré le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.

Boutures de manioc et de patate douce et plusieurs variétés de semences tolérantes à la sécheresse procurées par la FAO permettront aux petits agriculteurs d’assurer le succès de la prochaine récolte. L’Organisation distribuera également des outils agricoles et soutiendra les familles ayant du bétail.

850 000 personnes ciblées

Le PAM assure que « grâce à leur réponse conjointe, nos deux agences (FAO et PAM) peuvent renverser cette situation, non seulement en fournissant de l’aide immédiate, mais aussi en offrant aux communautés les moyens de se nourrir ».

Le manque de pluie a entraîné, toujours dans le sud de l’île, une diminution significative de la production de maïs, de manioc et de riz. Pendant ce temps, la hausse des prix continue de réduire le pouvoir d’achat des ménages et lime davantage la sécurité alimentaire des plus vulnérables. Beaucoup de ménages ont adopté des stratégies de survie, s’alimentant moins souvent, consommant des semences et vendant leurs bêtes, leurs outils agricoles et parfois même leurs terres.

La réponse agricole immédiate de la FAO cible 850.000 personnes (170.000 ménages de petits agriculteurs) dans les districts les plus touchés. L’assistance technique de l’Organisation associe la fourniture de semences à maturation rapide à des semences tolérantes à la sécheresse et à des plantes à racines (manioc et patate douce). Les agriculteurs recevront aussi des outils pour remplacer ceux qu’ils auraient vendus pendant la période prolongée de disette. Un soutien à la production animale sera également fourni sous forme de programmes de santé animale et d’alimentation complémentaire pour le bétail.

Le PAM a intensifié ses opérations d’aide alimentaire directe ou indirecte pour atteindre près d’un million de personnes vulnérables d’ici à la fin du mois. Parallèlement, il élargit son programme de nutrition pour prévenir et traiter la malnutrition chez plus de 200.000 femmes enceintes, mères allaitantes et enfants de moins de cinq ans, tout en continuant à fournir des repas chauds quotidiens à quelque 230.000 écoliers.

Les plus hautes autorités malgaches sont apparemment trop occupées à cacher les pauvres de la Capitale, laissant la tâche au seul ministère de la Population ; heureusement que les hôtes du sommet de la francophonie ne sont pas invités dans le Sud !