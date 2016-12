Politique énergétique peu convaincante : « Seul le soleil ne trahit pas »

Energie

Enérgie

Les abonnés de Jirama auront vu de toutes les couleurs. Et cette société d’Etat n’en a pas fini car elle n’a aucune vision. En vérité, il n’y a que le soleil qui fait le jour et la nuit, qui distribue chaleur et lumière qui ne trahit point et jamais. Peut-être que le coût d’installation de grande centrale solaire est onéreuse mais son coût d’exploitation est réduite, très réduite par rapport aux autres sources d’énergie sinon les Européens ne l’auraient pas progressivement encouragé et adopté son couplage avec d’autres sources depuis le début des années 2000, à l’exemple de l’Allemagne. Après ce problème d’étiage, bientôt ce sera les grosses pluies diluviennes et les cyclones. Dès lors les crues vont charrier des troncs d’arbres et de l’argile et du sable qui vont entraver le bon fonctionnement des turbines des centrales hydroélectriques ; en plus des coupures des fils haute tension et des autres circuits de distribution. En fait, que signifie cette campagne de reboisement présidentiel à Andekaleka ? Pour protéger cette centrale du tarissement des eaux ou pour d’autres investissements moins décevants ou plus rentables rapidement ?

En tout cas, la Jirama est clean et n’a rien à se reprocher si on devait tenir compte des explications successives des responsables au sein de la Jirama, à commencer par le responsable de la communication, jusqu’aux directeurs et directeurs généraux. Pannes techniques indépendantes de la volonté de la Jirama ; et on cite des transformateurs saturés qui explosent ou des poteaux électriques déracinés ou des fils électriques emportés par des voleurs. Ils invoquent aussi des problèmes économiques tels des approvisionnements qui n’arrivent pas à temps ou des fournisseurs de gasoil défaillants. Ces responsables de la Jirama avouent tout de même que ce n’est pas tellement la faute aux fournisseurs mais au gouvernement et au ministère des Finances qui décident quand il s’agit de régler les impayés des factures des fournisseurs et de fixer les prix du kilowatt aux consommateurs. Dans tous ces cas, la Jirama n’y est pour rien ; bien mieux, elle travaille bien et déploie tous ses moyens et ressources pour le service public. Elle pourchasse les branchements illicites. Elle négocie dur avec les fournisseurs et signent des contrats avec d’autres partenaires pour satisfaire les abonnés, entre autres avec les Forces armées et la Météorologie pour les pluies artificielles. Et tout récemment, les responsables de la Jirama ont expliqué aux abonnés que la société de service public par l’intermédiaire de son Conseil d’administration, a signé de nouveaux contrats avec les compagnies importatrices de carburant, Jovena et Galana, pour qu’elles assurent le ravitaillement des stations thermiques jusqu’au 2 ou 3 janvier prochain. La Jrama a besoin de quelque 300 à 450m3 de gasoil par jour. La région Diana (Nosy-be et Antsiranana) et l’île Sainte Marie elles aussi auraient fait l’objet de conventions du genre pour les fêtes de fin d’année.

Pendant ce temps, les 160 000 barils de fuel lourd produit localement dorment dans les citernes de Madagascar Oil à Tsimiroro ; et sous le soleil accablant du pays, plusieurs régions, dont les périphéries de la capitale s’illuminent avec les lampes et kits solaires de fabrication indienne, européenne et chinoise.