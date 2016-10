Seul le 1/3 des communes touchées par la BIF

Foncier

Réforme du secteur foncier

La Solidarité des Intervenants dans le Foncier (SIF) a achevé son atelier de réflexion et de consultation des organisations de la société civile ce 20 octobre. La prochaine étape sera les instances dirigeantes –les ministères, les régions et districts et les services domaniaux pour discuter des problèmes du foncier, sans oublier la Justice où 85% des affaires traitées ou qui lui sont soumises relèvent des questions foncières selon la SIF. L’objectif est d’arriver à mettre en place un plan stratégique pour les 10 ans à venir dans le cadre de la réforme de la politique foncière.

Des lois ont été élaborées en 2005 et la lettre de politique foncière adoptée en 2015 mais leur mise en œuvre et les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Seul le tiers des communes rurales de Madagascar dispose de Bureau de la propriété foncière (Birao Ifotony ny Fananan-tany ou BIF) pouvant délivrer des certificats fonciers. Les travaux de sensibilisation sur terrain et les plaintes recensés sont innombrables, de l’ordre de mille (1000) sur une région et au moins 120 cas de litiges fonciers au niveau d’une commune. C’est dire l’énormité des tâches mais surtout que le problème foncier est un problème majeur. Il présente ces dernières années des caractères qui risquent de provoquer des troubles, à l’exemple de ceux de Mananjary et de Soamahamanina.

Pour des textes en Malagasy et pour les Malagasy

Paul Gabriel Razafimahatratra qui préside la SIF énumère quatre (4) grands problèmes relatifs à la propriété foncière auxquels les citoyens sont confrontés. Il y a en premier les brouilles entre héritiers, et l’occupation des terres appartenant aux colons qui disposent des titres mais qui depuis des années ont abandonné les lieux et dont les héritiers réclament au détriment des exploitants actuels. Ce cas est très fréquent dans toute la partie orientale de Madagascar. Plus récent est l’abus de position dominante sinon de pouvoir tout court de ceux qui détiennent une certaine autorité et qui, avec la complicité de tout un réseau depuis les services domaniaux jusqu’à l’Exécutif ou à d’autres institutions, s’accaparent de superficies de 200 ou 300ha sur le dos des paysans sans défense. Enfin et non des moindres, la corruption dans l’administration des Domaines et Topographie.

Quoi qu’il en soit, la question de propriété foncière est un problème transversal et touche jusqu’aux lois et code minier. En tout cas, d’après les entités réunies à l’occasion dont le syndicat SIAM qui défend les droits des victimes des spoliations foncières et le Comité national de défense des droits à la terre, des lois existent mais d’autres méritent des précisions ou doivent être revu car elles sont obsolètes. De plus ces lois sont en langue française et ne sont pas connues de tous. Il est plus judicieux qu’elles soient rédigées en Malagasy, conçues et pensées pour les Malagasy contrairement à ce qu’elles sont aujourd’hui.