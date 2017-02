Sept services publics ciblés pour contribuer à la lutte contre la corruption

Société

Projet Aika

Sept (7) services publics les plus décriés par les citoyens en matière de corruption ou qui frappent le plus l’opinion publique sont l’objet du projet pilote AIKA de la société civile ROHY. C’est une initiative financée par l’Union européenne dont l’objectif est d’évaluer la qualité des offres de services publics pour une labellisation citoyenne de ces derniers. En fait il ne s’agit pas seulement de dénoncer mais également d’apprécier et de proposer des solutions. Sont impliqués dans ces observations et labellisation, les citoyens usagers de ces services publics et les responsables de ces services. Les services de l’Etat-civil dans la commune urbaine d’Antananarivo, précisément dans les Arrondissements II et IV sont les premiers observés, les Douanes, et les services des Impôts. Ceux de la délivrance des passeports et ceux de la délivrance des permis et carte grise biométriques avec les services de visite technique des véhicules figurent aussi dans la liste en raison des longues files permanentes qui interpellent le public de la capitale. Les soucis des usagers des routes nationales, notamment des taxi-brousse n’ont pas échappé à cette société civile dans leur entreprise ; seulement les observations vont pour des raisons de ressources humaines, porter sur deux axes routiers, Antananarivo –Toamasina (RN2) et Antananarivo-Toliara (RN7).