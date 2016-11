Sensibilisation des jeunes sur le climat

Société

Semaine de la météo

Des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires ont marqué la semaine de la Météorologie du 14 au 18 novembre dernier. Cet événement est organisé par la Météorologie de Madagascar en collaboration avec la Coopération Allemande (GIZ), l’Association of future Engineer Polytechnician in Meteorology (AEPM) de l’Ecole Supérieure polytechnique d’Antananarivo et l’Association Patrakala, en parallèle à la COP22 au Maroc. Ce dernier qui prend comme thème « Le temps de l’Action » tient compte des moyens d’application et de la mise en œuvre des différents points cités dans l’Accord de Paris en 2015.

S’approcher des jeunes et leur inculquer la culture de la météo et des savoirs sur le changement climatique constituent les principaux objectifs.

La campagne s’est divisée en deux parties, d’abord la sensibilisation dans 30 établissements d’Antananarivo et de ses périphéries, constituant 5500 élèves puis le reboisement à Imerintsiatosika avec 250 étudiants et élèves. Un arbre par élève a été planté.

Les valeurs partagées durant la sensibilisation se sont focalisées sur l’importance de l’information et des connaissances sur le temps, le climat ou le changement climatique, des actions en faveur du climat que l’on peut effectuer par soi-même, ou avec les autres, du rôle et de l’engagement de chacun dans la protection de l’environnement.

L’évaluation de cette campagne a pu conclure que des formations avec les enseignants et des parents des élèves peuvent aussi être importantes. En attendant, le prochain programme est la formation des journalistes du 30 novembre et 1er décembre 2016 au Relais du Rova Ambohimanga, sur les informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Une meilleure communication sur la météo et le climat pour la protection des personnes et la facilitation de prise de décision, en sont les principaux objectifs.