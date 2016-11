Sécurisation et mobilisation générale

Société

Sommet de la Francophonie

Au moins 4 000 éléments des forces de l’EMMO National seront mobilisés dans la capitale dans le cadre du sommet de la Francophonie. Parallèlement, des opérations de sécurisation se déroulent dans les régions. En tout quelque 7 000 individus issus des forces de Police et militaires, des Renseignements généraux, des forces d’interventions, des services de lutte anti-terrorisme vont assurer la sécurité pour le bon déroulement du Sommet. Des engins et matériels de guerre garniront les sites (centre de conférence, village de la francophonie, centre d’hébergement et de festivités) et rues et itinéraires sensibles. Ces plusieurs milliers de soldats auront à faire respecter des restrictions rigoureuses aux usagers de la route et aux riverains des sites sensibles. Ils pourront utiliser leurs armes en cas d’attaques ou de tentatives d’actes de terrorisme. Ce sont les informations véhiculées par le chef de l’EMMO faritany et national, le général Florens Rakotomahanina ce 16 novembre 2016 au Toby Ratsimandrava. Il n’y a rien à craindre dans les régions car des stratégies et tactiques ont été déployées assure-t-il.

Raobelina Andriamananjarasoa, préfet de Police d’Antananarivo Renivohitra, autorité civile représentant l’Administration et l’Exécutif en charge de faire respecter l’ordre public dans la commune urbaine d’Antananarivo monte au créneau. La loi est faite pour tous et non pour les pauvres fait-il comprendre en réponse aux détracteurs et opposants au régime et à la tenue du sommet de la Francophonie. La circulation des pousse-pousse et charrettes à bras ou tirées par les zébus est libre depuis toujours mais elle est réglementée. Ces véhicules ne doivent circuler que de 19h à 5h du matin. L’application de cette réglementation a été abandonnée progressivement ou du moins très lâche, et il s’agit maintenant de faire respecter de manière la plus rigoureuse ces horaires, en raison de la Francophonie.

Il en est de même de la circulation des scooters de moins de 50cc. C’est aujourd’hui seulement que la Préfecture trouve que ces scooters sont difficilement préhensibles et répréhensibles car ils ne sont immatriculés ni identifiés nulle part. Dorénavant, ils seront assujettis à la vignette et obligés de souscrire à une assurance véhicule comme les autres véhicules motorisés. On s’interroge alors comment les propriétaires de scooters pourront-ils en moins d’une semaine se soumettre à ces nouvelles réglementations et contraintes ?

Pour la propreté et l’assainissement dans le cadre de l’accueil du sommet de la Francophonie, l’association des Volontaires se mobilise. Ils seront six mille (6000) volontaires dans la capitale et dans les communes d’Ivato et Talatamaty à sensibiliser les habitants pour l’hygiène et la propreté, la salubrité de l’environnement. Plus de 3000 autres volontaires vont directement s’occuper d’animer l’accueil des invités de la Francophonie et des chefs d’Etat. Cela fait en tout environ 9000 individus, jeunes filles et garçons, qui auront donc suspendu leurs activités quotidiennes pour la Francophonie. Qui sont-ils ? des étudiants en quête de pourboire et de travail ou des élèves des lycées et collèges publics ou des chômeurs oisifs des quartiers ?