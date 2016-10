Se préparer pour le monde professionnel

Enseignement

Orientation des étudiants

Pour aider les étudiants qui disposent de peu d’information sur les carrières professionnelles, différents organismes s’activent pour orienter les jeunes. Le Forum de l’Orientation professionnelle est organisé à la Bibliothèque Universitaire à Ankatso depuis hier, 14octobre 2016. Ce forum a pris le thème : « Orientation professionnelle réfléchie : réinsertion professionnelle réussie » ; il est organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec Campus France Madagascar et l’Association Malgache des Directeurs des Ressources Humaines d’Entreprise.

Des entretiens individuels avec des responsables de ressources humaines provenant de différents organismes, des conférences ainsi que des ateliers figurent au programme pour permettre aux étudiants de se situer par rapport à leur avenir. Le but est d’appuyer les jeunes diplômés à Madagascar pour leur future carrière.

Les thèmes durant les conférences sont diversifiés comme le marché de l’emploi à Madagascar, les besoins et les attentes des entreprises, le profil d’un professionnel, le rôle et l’importance des Conseillers d’Orientation Professionnelle (COP). Pour les ateliers et les entretiens, ils se sont centrés sur l’orientation des étudiants, le développement personnel, la recherche d’emploi et sur leur maîtrise de la langue française.

Sept établissements d’enseignement supérieur sont impliqués dans ce forum, notamment ASJA, INSCAE, IST d’Antananarivo (IST-T), ISCAM, l’Université d’Antananarivo, l’Université Nord de Madagascar, et l’Université de Fianarantsoa. Les étudiants, les professionnels et les enseignants y ont participé. A l’issu de ce forum, 200 étudiants provenant des établissements sélectionnés par les COP participeront au projet PIPOM (Promotion de l’Insertion Professionnelle et de l’Orientation à Madagascar). Ce dernier leur permettra d’obtenir un entretien individuel avec un DRH, cela se fera par rapport à leur choix.