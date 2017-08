Editorial

Les publicités des banques pour les crédits scolaires annoncent l’approche de la rentrée. C’est quand même triste si les parents doivent s’endetter pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants, d’autant plus que ceux qui sont bancarisés (et donc éligibles) sont sans doute salariés, un état qui les distingue de la vaste majorité de la population, sans salaire fixe et sans option bancaire. Je comprends que l’éducation est un investissement et que beaucoup de parents malgaches espèrent un avenir meilleur pour leurs enfants, mais les voir ainsi en proies vulnérables de l’endettement laisse songeur.

Depuis plusieurs années, j’achète une partie des fournitures des enfants de mon personnel et avec le temps qui passe, je commence aussi à me sentir ruinée : les prix augmentent, le nombre des enfants aussi. Mais le plus surprenant, voire scandaleux, est la liste annuelle de fournitures exigée par les établissements scolaires, dressant ainsi une sorte de barrière supplémentaire (hors écolage) d’entrée dans leur établissement. Pour un élève de CP, hormis la douzaine de cahiers, dont plusieurs de 200 pages, pour tous les sujets imaginables et assortis de toutes les couleurs de protège-cahier imaginables, s’ajoute, à mon grand étonnement, une équerre et un compas. Une équerre et un compas en classe préparatoire (jadis, notre 11ème ) ? A l’orgueil des établissements scolaires s’ajoute le bonheur des fournisseurs (et banques, peut-être). Les parents, eux, de peur d’hypothéquer l’avenir de leurs enfants, achèteront tout.

A travers ce projet, je vois aussi la différence d’une école à l’autre, même entre deux écoles primaires publiques. La liste de fournitures n’est pas la même, et on en déduirait que les sujets enseignés ne sont pas les mêmes non plus. Une EPP suburbaine semble avoir plus d’exigences qu’une EPP en zone un peu plus rurale. Si l’école devrait vraiment constituer la matrice commune de notre citoyenneté, et devrait être véritablement le dernier rempart contre l’exclusion sociale, on est mal parti. On comprend mieux la nature révolutionnaire et le succès phénoménal de l’introduction des kits scolaires d’il y a plus de 10 ans. Car si l’article 24 de la Constitution dispose que « l’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous, et que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous », nous savons dans les faits, à commencer par la liste des fournitures, que l’inégalité des chances commence en CP.

Sahondra Rabenarivo

24 juillet 2017