Scandale dans la famille

Le HVM ne chôme point, chaque jour son lot de scandale. Après la liste de délégation familiale du Premier ministre pour assister au Sommet du SADC, c’est au tour de la Présidence de faire la sienne pour démontrer sa force. L’équipe de la Présidence a délogé manu militari le couple Marc Ravalomanana et sa suite de l’hôtel où ces derniers logeaient à Antsiranana. Ceci en raison de la prochaine arrivée du Chef de l’Etat en exercice et dont la présence du couple Ravalomanana dans le même hôtel que lui ne lui convient pas. Pareil pour les proches de Marc Ravalomanana dont le député Guy Rivo Randrianarisoa. Donc, acte. Le retour à l’hôtel leur a été interdit, non pas par le propriétaire de l’hôtel mais par les militaires. L’équipe de Hery Rajaonarimampianina a manqué une occasion de montrer que le Chef de l’Etat en exercice est bien placé pour mener à bien la réconciliation nationale et qu’il est un homme d’Etat digne de ce nom.

Et dire qu’ils sont tous à Antsiranana pour assister au 50ème anniversaire de l’église réformée FJKM. On n’attend plus qu’une déclaration du genre, ils font cela au nom de Dieu.

L’équipe de Ravalomanana explique que le couple et sa suite ont réservé depuis le 26 juillet et sont sur place depuis le 16 août sans oublier que l’hôtel en question est une société privée. Mais surtout que Marc Ravalomanana, en tant que haut dignitaire de l’église FJKM, figure parmi les organisateurs de ce jubilé.