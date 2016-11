Sar’nao et les vagues d’exposition

Société

Edition 7 mois de la photo

La photographie sera à l’honneur pour ce mois de novembre, à travers Sar’nao, le festival de la photo, un évènement marqué cette année par l’art la patience ou Sténopé.

Le festival garnira le mois par les expositions photo. La première exposition a été ouverte hier, 03 novembre 2016 à l’Alliance Française de Madagascar, elle sera clôturée le 13 novembre 2016. L’exposition se porte sur le thème « Nature, paysage et histoire », elle est présentée par le Musée de Madagascar. A travers ces photos, sont présentés la société Malagasy, ses modes de vie, sa culture, les organisations politiques, les caractéristiques de la société et les paysages qui distinguent Madagascar. Ces œuvres ont été pris dans une période précise, entre l’année 1860 et l’année 1960. Le 17 au 21 novembre 2016, une deuxième vague d’exposition aura lieu sur le thème de l’environnement. D’abord, une exposition se focalisant sur le thème « Climat, état d’urgence » qui présente les réalités sur le réchauffement climatique. Ces œuvres sont issus du concours de photographie, organisé par la Fondation Alliance française. S’ensuit un autre thème : « La nature malgache menacée par le réchauffement climatique », celui-ci est organisé par le collectif des photographes naturistes et le Gerp. Les Hommes, la nature et leur mode de vie seront mis en valeur. Du 24 au 28 novembre 2016, une exposition présentera les fruits de la randonnée photo 3 dans la partie Ouest de Madagascar. Cette dernière s’intitule « Aventure Photo3 ».

Mais à part les expositions, Sar’nao propose des ateliers, des formations et des débats, où tous sont invités, qu’il soit professionnel ou amateur, observateur ou passionné. D’ailleurs, c’est la vision véhiculée par le ; que chacun soit représenté dans les clichés : ses œuvres, sa photo, ses idées, ses passions…que le visiteur ne soit pas une simple cible mais une personne concernée dans les images, même s’il n’est pas un amoureux de l’art visuel. En outre, le but de Sar’nao est également de préparer les relèves de photographie à Madagascar.

Sar’Nao sera clôturé le samedi 28 novembre 2016 au Café de l’Aft.