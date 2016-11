Sans changement des relations avec Madagascar

International

Robert Yamate sur l’élection américaine

Le monde s’est réveillé catastrophé, inquiet, abasourdi ou carrément paniqué avec l’accession de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale. Hillary Clinton, la candidate malheureuse l’a félicité comme veut la tradition démocratique des grands pays et on en reste là.

Les autres pays, dirigeants surtout sont mal à l’aise, ne sachant pas trop comment se comporter ou comment va se comporter ce nouveau dirigeant américain. A Madagascar, ceux qui collaborent de loin ou de près avec les Américains sont inquiets. Est-ce qu’il va arrêter les projets et programmes initiés par ces prédécesseurs comme il l’a « promis » pendant sa campagne, dont l’AGOA, YALI ou les actions de l’USAID ? Comprenant l’inquiétude des partenaires, l’Ambassadeur des Etats-Unis, Robert Yamate, a tenu à rassurer : « je ne m’attends pas à beaucoup de changement en ce qui concerne notre politique envers Madagascar. Les Républicains et les Démocrates se sont convenus depuis toujours sur les principes fondamentaux qui continuent à guider les actions américaines à Madagascar. Les Démocrates tout comme les Républicains ont travaillé ensemble pour adopter et prolonger l’AGOA. Ils ont collaboré sur les principales initiatives en matière de santé et de développement pour l’USAID. Les Démocrates et les Républicains croient qu’à la longue, Madagascar aurait besoin d’un commerce plus que de l’aide pour garantir un bien-être sur le long terme. Et ils sont du même avis que les économies deviennent plus fortes grâce à des démocraties stables, transparentes et bien gérées. » L’ambassadeur Yamate a aussi félicité le Président élu Trump, son épouse Melania ainsi que toute sa famille « pour cette victoire historique » et reconnaît la réussite d’Hillary Clinton à devenir la première candidate féminine d’un grand parti.

N’empêche, certains rappellent que Trump a juré de casser « l’etablishment » une fois arrivé au pouvoir, d’où les inquiétudes. Il a juré de ne se consacrer « qu’aux Américains » et a tenu des propos peu amènes à l’endroit de ceux qui ne sont pas « blancs » entre autres. Peut-être que face à la réalité sur place, il va se montrer plus raisonnable !