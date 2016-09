Roland Ratsiraka déplore l’attitude des médias français

Tourisme

« Le secteur tourisme de l’île Sainte Marie va bien, le dernier évènement malheureux qui est intervenu dans cette île n’a pas d’incidence sur la fréquentation vers cette destination touristique » ; tels sont les propos du ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, pour rassurer les opérateurs et visiteurs de Sainte Marie.

Le ministre regrette surtout que les médias étrangers, notamment français, sont prompts à « conseiller aux ressortissants français de ne plus mettre le pied à Madagascar dès le moindre problème. » Or, il fait constater que des ressortissants malgaches sont également victimes de violence, meurtre ou autres attaques terroristes à l’étranger dont en France mais les médias malgaches ne déconseillent pas pour autant aux ressortissants de la Grande Ile de ne plus aller par-ci ou par là.

Malheureusement, la violence, meurtre ou attaque à main armée comme terroriste ne sont pas l’apanage d’un seul pays, riche ou pauvre, développé ou non. Une vie humaine reste une vie humaine quelle que soit sa nationalité ou la couleur de sa peau. Raison pour laquelle, le ministre malgache plaide pour que ce malheureux évènement n’impacte pas le secteur touristique de toute une région voire de tout un pays. Le ministre informe que des gendarmes français en provenance de La Réunion prêtent main forte aux autorités locales de Sainte Marie pour élucider cette affaire. Parmi les 9 suspects sous mandat de dépôt actuellement, figurent un français, l’ex petit ami de la défunte, deux femmes malgaches et 6 hommes malgaches.