Roland Ratsiraka accable les îles voisines

Le ministre du tourisme Roland Ratsiraka a parlé trop vite quand il a décrété que l’épidémie de la peste n’aura aucun impact sur le secteur tourisme à Madagascar, et cela au lendemain même de l’annonce officielle de l’état d’urgence d’épidémie de peste dans le pays. Depuis, l’épidémie est passée au niveau 2, la fréquentation n’a cessé de chuter, certaines pays comme les îles voisines Seychelles et l’île Maurice déconseillent à leurs ressortissants de se rendre à Madagascar. Les seychellois dont le coach de basket a péri de la peste pulmonaire ont même suspendu la desserte d’Air Seychelles vers la Grande Ile. Les annulations directes se situent au minimum à 10% selon les agences de voyages.

Face à ces catastrophes en série qui s’abattent sur le secteur tourisme, le ministre de tutelle Roland Ratsiraka s’en prend aux îles voisines notamment Maurice et Seychelles. Il dénonce leur attitude inamicale entre voisins. Il trouve que ces voisins en faisaient trop quand ils déconseillent la destination Madagascar. Et peut être même que les voisins en profitent pour nous décrédibiliser et attirer les potentiels touristes de la Grande Ile vers eux.