Retour progressif au calme

Société

« Rotaka » à Mampikony

Le Premier ministre a accueilli ce lundi 7 novembre la presse à Mahazoarivo. Il a défendu les magistrats et le système judiciaire contre les attaques de ce qu’il qualifie de déstabilisateurs et perturbateurs ou objecteurs de conscience. Il n’a cependant pas oublié d’admettre qu’il y a toujours des brebis galeuses dans tous les corps mais cela n’empêche poursuit-il, que des améliorations et des efforts continus sont en cours dans ce monde qui demeure humain et non angélique ou le paradis. En tout cas, il condamne les vindictes et lynchages ou la justice populaire et déclare que l’Etat fera tout pour que l’état de droit soit respecté en toutes les circonstances. « La vengeance est inadmissible car elle ne peut qu’engendrer violence en cascade, la haine, et elle est nuisible au pays et à la nation » conclut-il.

Pendant ce temps, la réunion des autorités civiles, des élus (députés et maires), notables et « sojabe » de Mampikony de ce lundi 7 novembre a décidé d’exiger l’arrêt de la chasse à l’homme dans la commune urbaine de Mampikony qui a été le théâtre de rotaka, d’incendie de la caserne de la gendarmerie et du domicile du juge du district. Neuf habitations des éléments de la gendarmerie ont été la proie des feux ainsi que celle du juge.

Motif de cette insurrection contre le campement de la gendarmerie : le ras-le-bol des habitants victimes de plusieurs vols et violences répétées dont les auteurs (deux jumeaux arrêtés) ont été exfiltré de Mampikony par la gendarmerie par crainte de vindicte populaire. Mais la horde de populations victimes des bandits réputés récidivistes s’est déchaînée contre les forces de l’ordre qui ont tout de même pu défendre les magasins d’armes et la prison.

Pour rétablir l’ordre un couvre feu a été appliqué à Mampikony et des éléments des forces de l’ordre de l’EMMOFar, de la Région SOFIA et les forces d’intervention policières de Mahajanga et les militaires d’Antsohihy sont venus en renfort aux forces de l’ordre de Mampikony. En tout cas, le bilan de ces événements fait état de cinq (5) blessés civils dont deux évacués sur Mahajanga et quatre (4) blessés parmi les forces de l’ordre. Le calme est en train de revenir dans la ville de Mampikony.