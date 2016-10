Retour de la prise en charge

Société

Institut Pasteur de Madagascar

L’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) reprendra désormais la protection sociale des agents de l’Etat. Cette protection sociale inclut la prise en charge directe des fonctionnaires, retraités, actifs et les agents non encadrés. Cette prise en charge concernera également leur famille légitime (femme et enfant moins de 20 ans).

Les agents de l’Etat ne seront pas obligés de payer les frais lors des traitements, pour que l’Etat les rembourse ensuite. Les soins ainsi que l’hospitalisation des agents seront gratuits, au moment du traitement. Tous les soins sont compris : examen, scanner, hémodialyse, opérations chirurgicales, coronographie, angiographie et tous les types d’échographie.

Rappelons que l’IPM, qui est un établissement scientifique Malagasy, privé mais aussi publique, a organisé divers évènements depuis les dernières semaines. A l’exemple de la porte ouverte qui a accueilli 200 élèves du Collège d’Enseignement Général d’Avaradoha et qui s’est déroulé le 27 et 28 octobre 2016 ; le but étant de faire découvrir aux élèves l’environnement de la recherche. Les élèves ont pu découvrir ce qu’ils étudient en classe dans les Sciences naturelles comme ce qui concerne les maladies. L’évènement vise à éveiller la curiosité pour la Science chez les Collégiens, qui pourraient être les futurs chercheurs.