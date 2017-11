Rentrée scolaire sous haute surveillance

Enseignement

Epidémie de peste

C’est confirmé, tous les élèves sur tout le territoire de la Grande Ile rejoindront les bancs de l’école à partir d’aujourd’hui. Les élèves devront être accompagnés par leurs parents du moins ce jour, rappellent les autorités. Bon nombre de parents d’élèves ont soit demandé une permission, soit demandé un congé aujourd’hui. Les autorités sanitaires tentent de rassurer tant bien que mal les parents et personnel des établissements scolaires en précisant que la peste recule à défaut d’être totalement maîtrisée.

La fin de l’épidémie de peste est déclarée dans 31 districts et 9 sont encore en état d’épidémie dont la capitale. 131 morts ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie. Les autorités ne cessent de rappeler que le traitement de la peste existe et est gratuit ; elles invitent tout la population de faire appel aux médecins le plus vite possible dès qu’un des symptômes se présente. Mais cela n’empêche pas certains de fuir l’hôpital alors qu’ils sont en cours de traitement, de démonter les barrages ou d’exhumer les morts de la peste. Les autorités sanitaires nationales et l’OMS n’ont pas prévu le problème culturel et de mentalité dans la stratégie de lutte contre l’épidémie.