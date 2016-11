Renforcement de la résilience

Technologie

Révolution numérique

Un colloque sur le monde numérique s’est tenu le 7 et le 8 novembre 2016 au Development learning center (DLC) Anosy. Le colloque a abordé les portées du numérique sur la vie nationale et sur le développement de chaque secteur. L’événement, qui a pris comme thème « Révolution numérique, résilience et développement », a été initié par le ministère de l’Economie et du Plan (MEP) en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Université Catholique de Madagascar (UCM), le Centre d’économie et d’éthique pour l’environnement et développement – Madagascar (C3EDM).

Ce colloque se positionne en tant que plateforme de rencontre entre les promoteurs des technologies numériques, la communauté scientifique et les décideurs politiques. Les dialogues ont mis en valeur les apports bénéfiques mais également les inconvénients de la révolution numérique. Cela a été examiné et étudié par rapport aux différents domaines : santé, économie, environnement… et par rapport à aux capacités de chaque individu, des services publics, des groupements et collectivités ainsi que des différentes entreprises à s’adapter à cette révolution. L’important est que chacun puisse maîtriser cette technologie et être résilient c’est-à-dire être capable de l’exploiter, d’en tirer profit et non d’en être esclave.

Certes, la révolution numérique a facilité les tâches comme l’archivage de données à travers la numérisation ou la communication entre les hommes, la transmission des données. Mais sans contrôle, elle peut nuire aux activités professionnelles, aux vies privées et même aux relations humaines.