Redémarrage des activités de pré-exploitation

Mines

Toliara Sands

Après plusieurs mois de ralentissement, Toliara Sands vient de redémarrer officiellement ses activités pré-exploitation fin mai dernier. Le projet minier d’exploitation d’ilménite de Ranobe par la compagnie Toliara Sands a connu un moment de vide expliqué par la chute des prix sur le marché mondial de l’ilménite durant quelques années, entrainant un ralentissement économique mondial. Ceci s’est répercuté sur le projet et également sur les activités du SCRC (sous-comité régional de coordination) dont la dernière réunion ordinaire remonte à 2015. Dans le cadre de redémarrage du projet, le SCRC vient de tenir une nouvelle réunion à Toliara. Les maires au sein des zones d’impacts du projet d’ilménite de Ranobe dont ceux de Tsianisiha, Ankilimalinike, Belalanda, Maromiandra se déclarent impatients notamment en ce qui concerne les constructions. En effet, si ce projet minier a déjà reçu le permis environnemental et permis d’exploitation, d’autres autorisations sont en attente. Celles relatives à la phase de construction et des accords de principe sont encore en cours de validation.

« L’acceptation du projet suite aux consultations publiques et surtout l’obtention du permis d’exploitation et le permis environnemental, a suscité un grand espoir de notre population. Afin de ne pas estomper cet engouement, nous sollicitons sans ambages la mise en œuvre de ce projet dans les meilleurs délais » déclarent les maires ruraux des communes concernées.

La phase de construction va toucher les infrastructures liées au site minier, telles que la route qui va traverser plusieurs communes et qui est conçue pour évacuer les minerais, et la jetée qui sera construite pour exporter les produits après séparation. Mais, pour parvenir à ce stade, la priorité des plans d’actions se résume dans le processus de sécurisation foncière avec comme condition sine qua non la mise à jour des états parcellaires, ainsi que la matérialisation du partenariat public privé (PPP). La coordination et la réalisation de la sécurisation ont été confiées à l’AGETIPA, l’ONG Ezaka ho Fampadrosoana ny Ambanivohitra (EFA), GIS Consulting et un consultant environnemental, toutes des sociétés de droit malgache.

Paubert Mahatante, le président régional de la société civile se dit également favorable à ce projet sauf que leurs entités resteront toujours le gardien du droit et de la légalité qui régit l’exploitation minière, ainsi ils se tiennent prêts à intervenir en cas de non-respect des engagements de la société, définis dans le plan de gestion environnemental et social ou PGES.

Le SCRC, créé en 2012 suivant un arrêté régional, est composé des représentants des diverses entités, telles que la Région, la Préfecture, les Districts, les directions ou services techniques ministériels, les Mairies, la société civile. Cette plateforme d’échanges assure l’interface entre les autorités locales et la société Toliara Sands et a pour objectif d’intégrer le projet au développement régional, d’accélérer le processus de mise en exploitation de l’ilménite dans les normes juridiques et techniques, et d’optimiser les impacts socio-économiques positives jusqu’au niveau des communautés de base concernées par le projet.