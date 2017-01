Recul de Madagascar dans le classement 2016

Société

Indice de Perception de la corruption

Transparency International vient de publier l’édition 2016 de son célèbre rapport sur la corruption dans le monde. Les résultats pour Madagascar ont été présentés hier au Café de la Gare à Soarano. Le pays accuse d’un recul de 22 places par rapport à l’année 2015 et se retrouve à la 145è place sur les 176 pays évalués avec une note de 26/100, c’est-à-dire un recul de 2 points contre 28/100 en 2015. Claude Fanohiza, Directeur exécutif de Transparency International Madagascar parle d’un score alarmant pour Madagascar. Il a également évoqué le fait que les gens estiment que la lutte contre la corruption ne concerne que l’Etat seulement, d’où l’absence ou l’insuffisance de prise de responsabilité du citoyen dans cette lutte.

Le document qui a établi le classement de 176 pays met en exergue cette année la relation entre la corruption et les inégalités qui se nourrissent mutuellement pour créer un cercle vicieux entre la corruption, l’inégale répartition du pouvoir dans la société, et la répartition inégale de la richesse. « Dans beaucoup de pays, les populations ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et vont se coucher affamées chaque nuit à cause de la corruption, pendant que les puissants et les corrompus mènent un train de vie somptueux », constate José Ugaz, président de Transparency International dans son rapport.

L’organisation indique également que la corruption et les inégalités alimentent le populisme. L’échec de la classe politique traditionnelle à lutter contre la corruption fait grandir le cynisme au sein des populations qui se tournent vers les leaders populistes qui ont beau jeu de promettre la fin de la corruption et l’abolition des privilèges. Un discours très actuel au vu des grandes tendances de l’année 2016 dans le monde politique.

En ce qui concerne le classement, le Danemark et la Nouvelle-Zelande se partagent la première place mondiale suivis de la Finlande, la Suède et la Suisse.

En Afrique subsaharienne, le Botswana se classe premier pays le moins corrompu, suivi du Cap vert (38ème), de Maurice (50ème) qui est à égalité avec le Rwanda.

A l’autre extrémité du classement on retrouve le Soudan (170è), le Soudan du Sud (175è) et la Somalie (176è), également bon dernier mondial.

Sur une échelle de 1 à 100, la moyenne globale est de 43, signe que la plupart des pays a encore des efforts à faire pour endiguer le phénomène.