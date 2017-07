Reconstructions d’Epp et Ceg 5 mois après

Société

Cyclone Enawo

Cinq (5) mois se sont écoulés après le passage du terrible cyclone Enawo qui a fait des ravages dans toute la Grande île, du nord au sud. Après cinq mois, on en oublie presque son existence sauf que le ministère de l’Education nationale est là pour nous le rappeler. En effet, ce n’est que maintenant que le ministère procède à la reconstruction des bâtiments des Epp et Ceg dans certaines localités comme dans le district de Moramanga, région Alaotra-mangoro. Le ministre de l’Education nationale s’est déplacé sur place afin de constater les dégâts ainsi que les travaux à faire. Un déplacement bien accueilli par les responsables et enseignants locaux qui ne s’attendaient sans doute plus à quoi que ce soit de la part de l’Etat, 5 mois après le désastre. La question se pose alors de savoir où et comment les écoliers touchés par la destruction de leurs salles de classe ont fait depuis tout ce temps. Surtout ceux qui devaient passer les examens officiels cette année. La lenteur des prises de décisions de la part des responsables étatiques commence de plus en plus à peser sur la population. Surtout en matière de sécurité et d’éducation.