Recherche de solutions d’après le Président de la République

Energie

Délestage

En marge d’une cérémonie officielle à Alakamisy-Itenina dans la région Haute-Matsiatra, et en réaction aux descentes de rue des étudiants de la l’Université Polytechnique de Vontovorona suivies de celle des abonnés d’Anosimasina Itaosy, le président de la République appelle à la retenue ; sachez que l’Etat est conscient des problèmes de délestage et il est en train de chercher des solutions, fait-il comprendre. Le chef de l’Etat était à Alakamisy-Itenina dans le district de Vohibato la semaine dernière. Il y a récompensé la population de cette circonscription pour ses performances agricoles -et électorales quelque part- en la dotant de divers outillages agricoles, apicole et avicole. Mais il n’a pas touché mot des réalisations des habitants d’un fokontany de Mananjary qui ont réussi à ériger un barrage hydroélectrique de leurs propres moyens ; et ce au moment même où le délestage est dévastateur dans la majorité des chaînes de valeur de presque toute l’économie de l’île. Et ce malgré que ce soit seulement 15% des ménages de Madagascar qui en bénéficient comme aime à le répéter certains gouvernants.

En tout cas, ce problème de délestage/coupure électrique a fait ce dimanche 12 février, l’objet d’un troisième débat sur l’émission télévisée « Don-Dresaka » sur sur la chaîne TV Plus Madagascar.

Ce que l’abonné constate et subit ce sont les déclarations, l’intensification et l’ampleur des coupures et délestages ; ils se sont multipliés et en durée et en dégâts occasionnés. Ce que l’opinion constate également ce sont les manifestations de rue et autres actes de vandalisme perpétrés par des malfaisants lors de ces manifestations que certains observateurs qualifient ou estiment comme l’expression du ras-le-bol, ou de la « justice populaire » sous une autre forme. Motifs d’après l’opinion publique et les animateurs de l’émission de TV Plus qui réprouvent et dénoncent les actes de vandalisme et l’atteinte à la liberté d’autrui : la JIRAMA n’est pas conséquente, le pouvoir tergiverse et s’acoquine avec des équipementiers en énergie et des intérêts pétroliers et fournisseurs/importateurs de carburant, sinon que l’Etat est véritablement impuissante devant ces groupes d’intérêts.

Ce que la population constate comme solution apporté par le gouvernement c’est le changement de cadre dirigeant au sein de la JIRAMA sans que cela n’ait rien changé dans les services fournis et convenus avec les abonnés.

Bref, c’est l’expectative. On se demande ce que les opposants proposent comme solution à la situation actuelle car ils vont se réunir à nouveau à Andrefan’Ambohijanahary en fin de semaine et déclarent ne pas pencher ou œuvrer pour un coup d’état dont les résultats ont toujours été néfastes au pays, déclare, le Pasteur Tsarame du Rodobe Malagasy.