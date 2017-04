Rapt d’un adolescent de 16 ans à Andranomena

Société

Sécurité

Un élève du lycée français d’Ambatobe a été victime d’un rapt hier vers 6 h du matin du côté d’Andranomena. Il s’agit d’un adolescent de 16 ans, fils du propriétaire de la société Eden textiles. L’adolescent s’apprêtait à entrer dans le bus scolaire qui devait le conduire à son lycée quand le drame s’est produit. Tout s’est passé sous les yeux des ses camarades du lycée impuissants et devant des policiers pris au dépourvu.

Selon les témoignages, le gang a débarqué avec un Renault Espace, et était composé de cinq personnes armés de Kalachnikov. Sept policiers étaient à leur poste ce jour là au rond point d’Andranomena, cinq à bord du véhicule de patrouille à l’arrêt, ainsi que des agents de circulation. Le véhicule de patrouille où se trouvait les policiers est en panne depuis quelques temps et n’a pas été bougé depuis. Cela n’a pas empêché les ravisseurs de l’arroser de balles. L’un des policiers a été blessé sur la tête par une projectile. Le gang est donc reparti sans être poursuivi avec le jeune adolescent à bord de leur véhicule.

Ce jeune lycéen est de la communauté indienne bohras, il a également la nationalité française. Le Collectif des Français d’origine indienne (CFOIM) dont fait partie ses parents confie que ces derniers sont sans nouvelles de leur enfant jusqu’ici. Cet collectif s’insurge aussi contre la violence croissante perpétrée à l’encontre de la communauté française d’origine indienne vivant à Madagascar. De ce fait, ses membres lancent solennellement un appel au Gouvernement Malagasy et à la Communauté Internationale pour stopper cet escalade de violence. « C’est déjà assez traumatisant et difficile de s’en remettre pour un adulte, alors imaginez l’impact psychologique sur cet enfant de 16 ans ! » clame-t-il.

Les kidnappings de « karana » ne semble pas avoir de répit, en 2016 des opérateurs économiques ou leurs proches ont été enlevés ou même tués. Des membres des forces de l’ordre ont même été impliquées dans certains de ces rapts.

Du côté des forces de sécurité, on confirme qu’il s’agit bien de réseaux organisés. D’autres thèses sont également véhiculés, cela repose sur le fait qu’il existerait une concurrence économique et financière féroce entre certaines familles d’origine indo-pakistanaise. Et que les kidnappings relèveraient davantage de règlements de compte entre membres de la communauté.