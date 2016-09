Rajaonarimampianina à Paris

Société

Francophonie

D’après le communiqué de la Présidence de la République, Hery Rajaonarimampianina est à Paris où il participera notamment à la 1ère Journée de la Francophonie Economique et Numérique (JFEN) qui se déroulera ce mercredi. Accompagné des membres du Comité National d’Organisation du XVIème Sommet de la Francophonie, il a été reçu par la Secrétaire Générale de l’OIF, Michaëlle Jean, ce 12 septembre.

La tenue de la première Journée de la Francophonie Economique et Numérique (JFEN) fait suite à la création de la Direction de la Francophonie Economique et Numérique (DFEN) au sein de l’OIF. La JFEN a ainsi pour objectif d’accompagner la préparation du XVIème Sommet des Chefs d’États et de gouvernements de la Francophonie qui se tiendra à Antananarivo sur le thème « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de stabilité du monde et de l’espace francophone ». Il s’agira également, à partir d’échanges entre les spécialistes des programmes économiques de l’OIF et les acteurs de l’espace francophone (ministres, chefs d’entreprises, directeurs d’agences de développement, chercheurs, membres de la société civile), de nourrir une réflexion prospectiviste au travers de quatre sessions : 1) les entreprises et les territoires ; 2) la diplomatie commerciale francophone ; 3) le numérique et 5) la transformation structurelle des économies de l’espace francophone.

Les travaux de cette Journée donneront lieu à la rédaction d’un livre blanc en vue du prochain Sommet de la Francophonie. La Direction de la Francophonie économique et numérique (DFEN) a pour ambition de contribuer à la promotion d’une croissance inclusive et d’une transformation structurelle, créatrices d’emplois pérennes au sein de l’espace francophone. Elle accorde une place prépondérante au numérique, aux femmes et aux jeunes comme leviers indispensables pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). La DFEN entend également contribuer à faire de la Francophonie un espace privilégié d’échanges, de prospérité et de solidarité, en cohérence avec les Stratégies Numériques et Economiques pour la Francophonie adoptées par les Chefs d’États et de Gouvernements lors des Sommets de Kinshasa en 2012 et de Dakar en 2014.

Recueilli par Bill