Quid de cet appel d’offre annulé ?

Energie

Contrat de fourniture de fuel oil

Le problème de fourniture de carburant aux centrales thermiques de la Jirama demeure malgré les conventions et les dialogues avec les importateurs de carburant. Un appel d’offres pour la fourniture de fuel oil a été lancé le 22 décembre dernier et devait être traité le mois suivant (20 janvier 2017). Cet appel d’offres a été annulé et est sans suite apparemment. Il faut dire que cet appel d’offres lancé par la JIRAMA est discriminatoire en ce sens que les spécifications éliminent le fuel oil de Tsimiroro car il y est bien indiqué qu’il s’agit de fuel oil importé. Or personne n’est sans savoir que le pays dispose dans les tanks de Madagascar Oil à Tsimiroro depuis plus d’un an, quelque 160 000 barils de fuel oil, prêts à être utilisé et pouvant approvisionner la centrale de Mandroseza pendant près de six (6) mois.

Cela fait plus d’un an que le chef de l’Etat sait que l’huile lourde de Tsimiroro extraite par Madagascar Oil est exploitable car il avait été sur place sur terrain pour lancer le remplissage des premiers convois à destination de la capitale. Cela fait également plus d’un an que la JIRAMA est subventionnée annuellement à hauteur de 400 milliards d’ariary. En marge d’une cérémonie officielle, Jean de Dieu Maharante, avoue que le fuel lourd de Tsimiroro est toujours discuté en conseil de gouvernement et en conseil de ministres, c’est le Premier ministre qui l’a tout récemment rappelé à Analalava et a fait allusion à l’huile lourde de Tsimiroro tout en indiquant que la priorité du gouvernement est l’adoption des énergies renouvelables et l’abandon progressif des centrales thermiques qui fonctionnent aux énergies fossiles tel le gasoil. Mais aussi bien le ministre Maharante que le Premier ministre Mahafaly soulèvent des problèmes de transformations ou de changements des groupes des centrales thermiques de la JIRAMA qu’il faut adapter au fuel oil, comme si les essais de la centrale de Mandroseza confiée à Symbion Power n’étaient pas crédibles et concluants.

Fuel lourd de Tsimiroro écarté

Madagascar Oil qui produit localement du fuel oil à Tsimiroro a signé un contrat de fourniture de carburant avec Symbion Power qui exploite la centrale de 40 MW de Mandroseza. Symbion Power et la JIRAMA ont signé également un contrat de fourniture d’énergie. Mais des changements sont par la suite intervenus dans ce dernier contrat sans que Madagascar Oil n’en soit informé ni par la JIRAMA ni par Symbion Power, alors qu’une partie de ces changements concerne précisément la fourniture de carburant à la centrale de Mandroseza. A notre connaissance, c’est la JIRAMA qui va fournir le fuel oil à Symbion Power pour faire fonctionner la centrale.

En tout cas, les subventions à la JIRAMA doivent être réduites car cela dépasse les bornes d’après la Banque mondiale et le FMI. La gabegie et les collusions avec les grands groupes fournisseurs/partenaires de la JIRAMA sont dénoncées et les performances techniques pointées du doigt. Le Premier ministre réclame que la JIRAMA accroisse les recouvrements car seuls 60% des abonnés règlent leur facture ; les 40% restants sont pénards. Et le Premier ministre annonce que dès ce mois de mars 2017, il y aura du nouveau car les centrales fonctionnant aux énergies renouvelables verront le jour.