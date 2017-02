« Que les déclarations ne soient pas des gesticulations »

Environnement

Alliance Voahary Gasy

Trois cent quarante (340) rondins de bois de rose issus du Cap Masoala sont saisis et le navire, dénommé transporteur, dénommé « Lumina » arraisonné au port de Toamasina. Les membres de l’équipage au nombre de douze (12) sont entre les mains de la justice. Une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mahafaly a constaté sur place les résultats de l’« unité spéciale » rattachée àa la Primature et a enjoint la ministre de l’Environnement de prendre des mesures appropriées pour sécuriser les marchandises. Olivier Mahafaly Solonandrasana se félicite du succès de cette intervention et a fermement exprimé une détermination à veiller à ce que tous les responsables et complices dans ce trafic soient remis à la justice ; il a fait allusion à un réseau dans lequel figure de hautes personnalités et cadre de l’Administration sans cependant donné plus de précision, pas de nom ni de responsabilités permettant d’identifier ces personnalités. Des mesures préventives de contrôles permanents seront en place poursuit-il tout en faisant comprendre que les actions que le gouvernement mène aujourd’hui ne sont pas des « saupoudrages ». Ndranto Razakamanarina, premier responsable de l’ONG Alliance Voahary Gasy (AVG) lui aussi se frotte les mains devant cette arrestation mais s’attend à des peines exemplaires. L’AVG espère vivement que les déclarations, cet empressement et cette ferveur soudaine du gouvernement ne soient que des gesticulations par rapport aux rumeurs persistantes de remaniement ou de changement de gouvernement.

En tout cas, Ndranto Razakamanarina souhaite que le gouvernement se penche sérieusement aussi sur les affaires de bois de rose de Singapour, et ces autres expéditions illicites qui ont fait la Une des médias et qui sont dénoncées par la communauté internationale dont les Etats-Unis.

Cinq autres cargaisons de bois de rose ont précédé cette tentative d’exportation illicite vers l’Afrique de l’Est selon les informations recueillies par une station audiovisuelle auprès des employés du Môle B au port de Toamasina depuis le début de l’année ; des informations corroborées par des demandes d’autorisation de départ sans aucune marchandise à bord, de quinze (15) navires depuis les ports de la SAVA.

Le Président du Conseil d’administration de l’AVG se demande des suites des dons de quatre vedettes rapides offerts par la Banque mondiale ; pourquoi ne sont-elles pas opérationnelles ? Au moment où le rondin de bois de rose vaut entre 800 et 1000 dollars US, selon Ndranto Razakamanarina, les trafiquants tentent les risques encourus. D’ailleurs il estime que les déclarations de ceux qui avancent qu’il y a en stock quelque 270 000 rondins actuellement, sont fausses ; peut-être que ceux-là veulent encore couper du bois de rose, note-t-il. Ndranto Razakamanarina soupçonne de la corruption de haut vol. Le véritable problème poursuit-il c’est qu’il n’y a pas de réelles collaborations étroites entre les différentes entités concernées dans la lutte contre les trafics de bois de rose ; la douane, la justice, la gendarmerie la police des eaux et des forêts…et souvent ces entités se jalousent.