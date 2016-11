Coopération

Coopération Maroc-Madagascar

Au lendemain de la signature des 22 accords de coopération entre le Maroc et Madagascar (voir ci-dessous), le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, s’est entretenu ce 22 novembre 2016 avec le ministre marocain en charge de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch sur un projet spécifique dénommé « Caravane de la Fertilité », qui sera lancé vers le début de l’année 2017. Il consiste en l’octroi d’un laboratoire moderne d’analyse de la fertilité du sol à Madagascar, afin de cerner les conditions nécessaires pour l’augmentation de la productivité agricole. 100.000 ha de terres seront consacrés à un premier projet d’analyse, et suivi d’une expérimentation d’engrais favorables au sol malagasy. Le Maroc dispose d’une solide expérience en termes de sciences agricoles et de production d’engrais. De la réussite de cette étape d’expérimentation dépend la promotion et la vulgarisation de l’usage d’engrais dans l’agriculture paysanne. « On peut déjà prévoir une augmentation en double du taux de la productivité rizicole actuelle à Madagascar à travers cette expérimentation », selon le ministre de l’agriculture, Rivo Rakotovao qui accompagnait la délégation marocaine. De ce fait, il y aura une nette diminution de l’importation de riz par Madagascar, mais aussi de nouveaux emplois seront créés par la poursuite du projet.

Sécuriser la production et le paysan

Par ailleurs, le Maroc s’est aussi engagé à appuyer Madagascar pour le renforcement des centres de formations agricoles, en partenariat avec le ministère et le Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural, FOFIFA. Et, suite à la signature de la Convention Cadre de Coopération pour la mise en place de l’assurance agricole, le Maroc va appuyer également le secteur des assurances. Il s’agit d’une approche tout à fait nouvelle qui aidera les paysans à se prémunir par rapport aux risques liés à l’agriculture intensive et orientée vers le marché. Le dernier point discuté ce jour à Iavoloha portait sur l’orientation de la production agricole vers le marché international ainsi que le respect des normes en vigueur, notamment les normes SPS. Par ailleurs, dans le domaine de l’élevage bovin et caprin, il a été souligné lors de la rencontre que des techniciens malagasy suivent des formations spécifiques au Maroc depuis le mois d’octobre.

En tout cas, le problème demeure jusqu’à présent l’insécurité physique du paysan et de ses biens. Un volet aussi important que la santé et l’éducation.

Les accords du 21 novembre 2016

Mémorandum d’entente sur le Projet de valorisation et de sauvegarde du Canal des Pangalanes

Accord de coopération dans le domaine agricole

Accord sur la coopération dans les domaines de l’exploitation minière et l’enrichissement des minerais

Protocole d’établissement de consultations politiques

Projet d’accord dans le domaine de l’eau et de la météorologie

Protocole de coopération dans le domaine de l’environnement

Mémorandum d’Entente en matière de Fonction Publique et de modernisation de l’administration

Accord sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports

Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Projet d’Accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables

Projet de Protocole de coopération en matière de Pêches maritimes

Projet d’accord dans le domaine de la Formation professionnelle

Convention de partenariat entre la Banque Centrale Populaire (BCP) et l’Etat malagasy pour la création d’une institution de microfinance

Projet de Mémorandum d’entente entre le Ministère malagasy du tourisme et l’Office national marocain du tourisme

Projet d’Accord de coopération entre l’Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) et l’Agence spécial TANGER MED (TSA)

Projet d’Accord de coopération entre CFCA et Economic Development Board of Madagascar

Projet d’Accord entre la CGEM et son homologue malagasy GEM (Groupement des entreprises de Madagascar)

Mémorandum d’Entente entre l’Union interrégionale des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels (UNICECAM) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM)

Convention Cadre de coopération pour la mise en place et le développement de l’Assurance agricole à Madagascar

Projet de Convention de Partenariat entre BOA Group et le Groupe SIPROMAD de Madagascar

Convention de Partenariat entre BCP et le Groupe SIPROMAD

Mémorandum d’Entente Attijariwafa Bank Group et la Banque Nationale de l’Industrie