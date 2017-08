Prise en charge des victimes jusqu’à « sortie d’hôpital »

Société

Accident d’Ankazobe

Suite à l’accident survenu à Ankazobe le 1er Aout dernier, le président de la République avait déclaré que l’Etat prendrait en charge les victimes. Généralement, c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit d’accident collectif. Faut-il seulement savoir que cette prise en charge n’est pas la même pour chaque accident.

Pour cette fois-ci, les victimes de l’accident du Boeing transportant des membres du STK ou Sampana Tanora Kristianina de l’église protestante FJKM survenu à Ankazobe bénéficieront uniquement d’une « prise en charge jusqu’à sortie d’hôpital ». Ce sera la nature de la prise en charge énoncée par le président de la République lors de sa descente auprès des victimes transportées à l’hôpital Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha (HJRA) le jour même de l’accident. Aussi, seuls les besoins relatifs à l’état de santé des blessés admis à l’hôpital seront donc assurés par l’Etat ; notamment en ce qui concerne l’hospitalisation, les besoins en matériels de soins comme les compresses ou sérum ou autres, et ce jusqu’à leur sortie de l’établissement. Autrement dit, les soins et contrôles postérieures à cette première sortie ne seront donc plus à la charge de l’Etat. Selon ceux qui étaient encore hospitalisés, les éléments et matériels médicaux leurs ont bien été octroyés sans aucune demande de frais à la pharmacie de l’hôpital. La différence par rapport à cette fois-ci réside dans la déclaration du président de la République après le drame survenu le soir du 26 juin 2016. En effet, ce dernier avait alors déclaré une « prise en charge jusqu’à guérison » pour les victimes de l’attentat du 26 juin 2016. Aussi, toujours selon le Directeur de la promotion de la santé, les concernés auraient bénéficié de suivi de leur état de santé à la charge de l’Etat jusqu’à une complète guérison.

Systèmes et lois

Il faut dire que dans le système malgache, les prises en charge après accident collectif ne sont pas prises en compte et dépendent donc uniquement de l’initiative de l’Etat et de l’Exécutif. En effet, celle-ci ne sont pas automatiques mais surviennent uniquement après ordre du chef de l’Exécutif. Ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs. En effet, à titre d’exemple, le droit français prévoit toutes les étapes, les responsables ainsi que les procédures et actions à entreprendre dans le cas d’un accident collectif, local ou international, avec peu ou beaucoup de victimes. Cette prise en charge ne se limite pas uniquement à une prise en charge médicale et psychologique car les autorités se chargent aussi de contacter les organismes d’assurance maladie pour envisager la mise en place de mesures particulières de prise en charge des frais de santé notamment en matière d’exonération d’un ticket modérateur, de dispense d’avance de frais, d’expertise médicale unique, allant jusqu’à assurer un suivi dans les mois qui suivent l’accident jusqu’à l’accompagnement lors de l’instruction. En effet, selon le Code de procédure pénal français, le juge d’instruction doit organiser des réunions d’information des parties civiles dans le cadre de la procédure d’instruction. Ou encore dans le cas de victimes fortement traumatisées, le juge d’instruction pourra, par soit transmis, solliciter le procureur de la République pour la mise en œuvre de mesures d’aide et d’accompagnement par l’association d’aide aux victimes. Aussi faudrait-il revoir et notamment systématiser ou du moins régir cette « prise en charge » à Madagascar.

Téléthon

Quelques heures à peine après l’accident, des téléthons et des appels aux dons ont également été lancé de partout, que ce soit de la part de l’église protestante (FJKM), de particuliers ou d’ONG. Seulement, la question qui se pose est de savoir à qui profitent ces dons, notamment les dons de matériels et les dons financiers. Généralement, ils servent à aider les victimes dans les premiers moments de détresse ou selon leurs besoins. Seulement, selon le dernier bilan donné par le ministère de la Santé publique hier, sur les 118 personnes admises à l’hôpital HJRA, 101 personnes seraient déjà sortie de l’hôpital hier. Seulement 15 d’entre ces 118 personnes y sont encore en observation et les deux autres ont du être admises au service stomato-faciale pour y subir des interventions chirurgicales. Aussi, le circuit des dons et le résultat des téléthons lancés un peu partout devraient être suivi de près afin qu’ils reviennent réellement aux victimes de cet accident comme prévu.