Preuve d’un disfonctionnement ou du laxisme du régime

Gouvernance

Fuite de correspondance administrative

La publication d’une note sensé être une correspondance administrative entre la Primature et le ministère des Affaires étrangères a fait le buzz ; la fuite de correspondance témoigne d’un sérieux disfonctionnement ou d’un laxisme et d’une inconscience des responsables au sein de l’Administration malgache et du régime Rajaonarimampianina. Avant-hier, une note contenant la liste des membres de la délégation malgache qui doit se rendre en Afrique du Sud et comportant notamment les noms des enfants du Premier ministre Olivier Mahafaly a été publiée sur le réseau social Facebook. Ce qui a vite fait le tour de la Grande ile, suscitant réaction sur réaction. Le plus grand nombre pensant que les vacances de ces enfants allaient être payé par les contribuables. Malgré une réaction de la part de Mahazoarivo à travers un communiqué de presse soulignant que ces derniers ne seront pas pris en charge par l’Etat mais que leurs noms figuraient sur cette liste afin que le ministère des Affaires étrangères puisse prendre des mesures par rapport à leur sécurité, cela n’a pas suffit. Sauf que dès le début, cette note n’aurait jamais du être rendue publique car cela ne concerne que l’Administration, étant donné qu’il s’agit d’une correspondance administrative. On se demande alors comment et par qui ce papier s’est retrouvé sur le réseau social. Autant dire qu’il y a de nombreuses choses qui ne fonctionnent pas dans la machine administrative malgache actuellement. Pourtant, il s’agit d’une simple correspondance sur laquelle l’Administration et le régime ont démontré qu’ils ne contrôlent presque plus rien dans le pays.

Se soumettre ou se démettre

Tel est normalement le principe de l’Administration, en ce sens que celui qui ne peut assurer son rôle doit démissionner de son poste. Ce qu’a d’ailleurs rappelé le président de la République dans la dernière édition de son émission « Fotoam-bita », appelant les responsables incompétents dans son administration à laisser la place. Rappelons que ce n’est pas la première fois que le régime se trouve confronter à une telle situation. En effet, au début du mandat de Hery Rajaonarimampianina, alors que celui-ci effectuait des visites un peu partout à l’étranger, une note de frais d’hôtel avait été mise en ligne via Facebook toujours. Laquelle avait alors prouvé que les enfants du président de la République ainsi qu’une domestique de maison étaient du voyage. Les sommes dépensées par la famille présidentielle avaient alors fait jaser la population toute entière, le pays étant dans une situation d’extrême pauvreté post-crise politico-économique.

Dernièrement, le Bianco (Bureau indépendant anti-corruption) avait égaiement du faire face à la fuite d’un enregistrement téléphonique entre un de leur employé et Claudine Razaimamonjy, la « conseillère spéciale » du président de la République empêtrée dans une affaire de détournement de deniers publics et de corruption. Voici aujourd’hui que la Primature est mise en cause. Ne faudrait-il donc pas impérativement revenir à la règle de base ? Le fait est que les responsables de ces bavures plus ou moins conséquentes ne semblent jamais inquiétés. Alors que le régime perd un peu plus de sa crédibilité et de sa popularité, déjà au plus bas, chaque jour.