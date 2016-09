Pour renforcer le secteur de la pêche

Economie

Projet SWIOFish 2

La mise en œuvre du projet SWIOFish2 ou Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance Partagée du Sud-ouest de l’Océan Indien, est prévue à partir de l’année 2017 pour une durée de six ans. Cette décision est annoncée lors de la rencontre des représentants de la Banque Mondiale, composés du Chargé de projet et des experts en Environnement et en gestion des ressources naturelles, avec le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche à Madagascar. Le projet SWIOFish2 constitue un appui au secteur de la pêche et des ressources halieutiques dans les pays du Sud-Ouest de l’Océan Indien (Afrique du Sud, Mozambique, Seychelles, Madagascar, Comores, Kenya, Tanzanie, Maurice, et Somalie en tant qu’observateur). Le projet vise à promouvoir le secteur de la pêche dans ces pays, en termes d’économie, social et environnemental.

En rappel, le SWIOFish1 a été clôturé en 2013 ; il s’est agi d’établir un réseau d’acteurs sur la pèche (chercheur, professionnel, gestionnaire…) et d’améliorer le secteur au niveau régional.

La rencontre entre les représentants de la Banque mondiale et la partie malgache est une phase de préparation pour le projet, plus particulièrement dans la détermination des différents cadres du projet, des activités et des documents d’évaluation. Des points qui seront présentés au Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale au début de l’année 2017, la Banque Mondiale en est le principal bailleur.

Toujours dans le cadre de cette mise en œuvre, le ministère de la Pêche envisage de rétablir et de raviver la Mangrove, qui regorge des milliers de ressources naturelles. La Mangrove qui est actuellement menacée par les exploitations illicites. Les différents responsables au niveau de chaque localité jugent que le suivi des reboisements est primordial dans le rétablissement de l’environnement, garantissant la sauvegarde des espèces dans l’écosystème.