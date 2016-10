Pour financer les investissements publics

Economie

Vers la mobilisation des ressources du pays

Deux tiers (2/3) sinon 75% des financements pour le développement dépendent de l’extérieur, généralement soit des institutions de Brettonwoods, de la BAD, soit de l’Union européenne ou le FED.

Le ministère de l’Economie et du Plan organise un atelier national d’évaluation des ressources naturelles et humaines afin que ce taux de dépendance envers les financements extérieurs soit inversé. Le gouvernement souhaite enfin que le financement du développement soit dorénavant fondé sur les ressources propres du pays. Quelque part, les appels de nombreux économistes patriotes qui contestent l’endettement à tout de bras du pays auraient-ils enfin été écoutés ? Madagascar regorge en effet de ressources naturelles qui ne sont pas pris en compte dans la comptabilité nationale, tel l’environnement et ce que les aires protégées recèlent de crédit carbone. En tout cas, des candidats malheureux lors des présidentielles de 2013 ont proposé à l’époque la construction de route avec nos propres ressources, tel le granit.

D’après ce que l’on a compris des explications de Rahaingoarimanana Noelisoa, Directeur de la Planification au sein du ministère de l’Economie, il s’agit de mobiliser les ressources pour offrir à l’Etat les moyens de financer les investissements publics (route, pont, hôpitaux, écoles, infrastructures structurant…). L’atelier n’est donc qu’une étape au cours de laquelle les techniciens vont identifier les ressources, les recenser, les valoriser et les mobiliser. La question de transformation de ces ressources en richesses/ressources pour financer le développement est une autre paire de manche, croit-on savoir. Les résultats de cet atelier seront vraisemblablement présentés lors de la conférence des bailleurs de fonds de Madagascar au mois de décembre prochain.