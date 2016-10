Polémique sur les mesures de sécurité

Société

Comesa

La polémique enfle sur les mesures de sécurité déployées pour le 19è sommet du Comesa. Des tanks et autres matériels de guerre mais aussi 1500 éléments de force de l’ordre. « Il s’agit d’une mesure exceptionnelle correspondant à un évènement exceptionnel », affirme le général Florens Rakotomahanina, tout fier de son importance en cette période. La polémique ne porte pas tellement tant sur les mesures pour assurer la sécurité des étrangers mais sur le non-déploiement de mesure de sécurité pour les citoyens malgaches. Toute l’année, les Malgaches vivent la peur au ventre dans les campagnes comme dans les villes. Les attaques de dahalo se concurrencent avec les attaques des bandits de grand chemin armés jusqu’aux dents, qui s’en prennent aux taxi-brousse et qui prennent d’assaut les citoyens nuit et jour chez eux sans oublier les kidnappings.

Mais ces « faits-divers » qui font la Une des quotidiens n’ont jamais incité le régime à prendre de mesure drastique en déployant des milliers de forces de sécurité qui devraient être sur terrain toute l’année pour protéger la population. Les radios, réseaux sociaux et tous les moyens de communication sont pris d’assaut par les citoyens lambda pour dénoncer ce genre de décision. Les éléments des forces de l’ordre en général ont mauvaise presse auprès de la plupart des citoyens, entre abus de pouvoir, répression en tout genre, corruption quand ils ne sont pas eux-mêmes parties prenantes aux attaques… Pourquoi quand il s’agit « d’étrangers » le régime peut assurer la sécurité mais pour les Malgaches il reste les bras croisés se demandent les citoyens.