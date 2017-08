Polémique sur la liste de la délégation malagasy

Politique

Sommet du SADC

Une information très partagée sur les réseaux sociaux avec la copie du papier officiel : toute la famille du Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier va représenter Madagascar au prochain sommet du bloc de l’Afrique Australe (SADC) qui va se tenir en Afrique du Sud du 19 au 20 août 2017, car les noms des membres de sa famille sont dans la liste de la délégation officielle. Le Premier ministre et son épouse représenteront le Président de la République lors de la cérémonie officielle de l’investiture du Président Rwandais à Kigali et participeront également au 37ème sommet de la SADC.

La délégation sera donc composée du Premier ministre en tant que chef de délégation, sa femme, ses deux filles et son fils. Il emmène quand même son aide de camp, deux journalistes des médias publics, une conseillère spéciale et la responsable de la communication.

Suite à la polémique et le tollé devant ce genre de pratique, pour le moins peu orthodoxe de mode de gouvernance, la Primature explique que la présence des enfants de Mahafaly Solonandrasana Olivier dans la liste officielle est tout simplement pour des raisons de « sécurité » mais qu’ils ne seront pas prise en charge par l’Administration. Les enfants du Premier ministre seront donc à sa charge personnelle selon toujours la Primature.

Le Chef de délégation qu’est le Premier ministre comme de coutume dans ce genre de voyage officiel a demandé au ministre des Affaires étrangères d’informer les autorités concernées de l’arrivée des personnalités citées. Donc si on comprend bien, ce genre de libéralité et de conduite est une coutume du régime et il est fort possible que tout le monde fait pareil. A sa charge ou non, mettre les noms de tous les membres de la famille sur une liste de délégation officielle est tout sauf preuve de bonne gouvernance. Les citoyens apprécieront.