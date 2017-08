Plusieurs potentiels candidats déjà handicapés

Politique

Election présidentielle 2018

Les potentiels candidats sont légions bien que les conditions pour se porter candidat ne sont pas encore tout à fait claires. Quoi qu’il en soit, plusieurs potentiels candidats se trouvent déjà en mauvaise posture par rapport aux conditions d’éligibilité. Bien que le « ni ni » est déjà contesté par la communauté internationale, le régime semble en train de chercher d’autres paramètres pour bloquer les candidats qu’ils jugent dangereux pour Hery Rajaoanarimampianina. Marc Ravalomanana et accessoirement Tantely Andrianarivo sont tous les deux officiellement condamnés par la justice malagasy. A priori, selon la loi en vigueur, ils ne peuvent pas être éligibles sans amnistie. L’amnistie en question est une des missions confiée au Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). Du temps où le Général Sylvain Rabotoarison était à la tête du CRN (Commission de réconciliation nationale) pendant la Transition, l’ancien Premier ministre de Didier Ratsiraka, Tantely Andrianarivo a rappelé plusieurs fois que son dossier de demande d’amnistie était entre les mains de la CRN de l’époque mais aucune réponse favorable jusqu’ici. Tantely Andrianarivo a été condamné par le régime Ravalomanana. Mais ce dernier souffre aussi du même handicap que cet ancien Premier ministre. Et vu la composition et le processus de mise en place de l’actuel CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy), sa neutralité est déjà mise en doute. Donc, il ne faut pas trop s’attendre à ce qu’elle amnistie des potentiels adversaires de leur présumé patron dans l’imaginaire populaire.

D’un autre côté, les actions menées contre Mamy Ravatomanga connu pour être le financier du candidat Andry Rajoelina ne sont pas anodines aussi. En s’attaquant au milliardaire, le régime attaque par ricochet l’homme fort de la transition. D’autant que les enquêtes et autres audits pourront toucher Andry Rajoelina.

Hery Rajaonarimampianina de son côté, s’il se porte candidat à sa propre succession, ce qui est fort probable, devrait démissionner de son poste 60 jours avant le scrutin. Et ce sera Honoré Rakotomanana, l’actuel président du Sénat, qui assurera la fonction présidentielle jusqu’à l’investiture du prochain président, quel qu’il soit. Si jamais, il y aurait une crise post-électorale, on ne sait pas si l’octogénaire serait apte de gérer.