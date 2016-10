Peut devenir 2è source de devise, selon le ministre

Economie

Pêche et Ressources halieutiques

450 milliards d’ariary en 2015, soit 13% des recettes d’exportation –notamment de crevettes, ou encore 6% du PIB national ; c’est la performance du secteur apprise lors du salon de la Pêche et des Ressources halieutiques, 3è édition qui s’est déroulé depuis le 29 septembre et qui s’est achevé hier 2 Octobre 2016 à Mahamasina. Les organisateurs se réjouissent du succès de cette 3è édition qui a réuni près de 150 stands et participants si les précédentes qui s’étaient tenues dans les régions SAVA et Melaky n’ont rassemblée chacune que 30 participants. Le salon de Mahamasina a attiré foule et a présenté les filières pêche traditionnelle, artisanale, et industrielle. En tout cas, centre de consommation mais d’information et aussi d’éducation environnementale, le salon a attiré surtout les jeunes.

Le secteur pêche en particulier le volet exportation de crevettes a connu des difficultés en raison de maladie appelée « points blancs ». D’après le ministre Gilbert François même si quatre sociétés ont du cesser leurs activités, d’autres ont résisté à cette crise due à la virulence du virus qui a causé la maladie et demeurent performantes. Si le secteur pêche a occupé la 3è place en recettes en devises, il se peut qu’il soit prochainement le second pourvoyeur de devises du pays, indique le ministre. En tout cas ajoute-t-il, les recherches effectuées par une société d’aquaculture de crevettes est en très bonne voie pour lutter contre ce virus et disposer d’espèces plus résistantes.

Parallèlement, le ministère de la Pêche développe une stratégie qui encourage les opérateurs du secteur, non seulement de la filière crevette où les demandes sont illimitées en raison du label qualité mais aussi pour les crabes. Tous les pêcheurs et collecteurs sont tenus – c’est obligatoire, de faire de l’aquaculture en accompagnement de leur activité principale. Le ministre Gilbert François explique qu’un tel accompagnement est très rentable en ce sens qu’un crabe par exemple pond quelque 5 millions d’œufs ; en milieu sauvage, seules 400 000 arrivent à survivre tandis qu’en milieu contrôlé les pertes sont moindres car 4 millions de larves arrivent à maturité sur 5 millions d’oeufs.