Perte monumentale du secteur privé, exaspération des usagers

Société

Délestage

Huit (8) heures par jour, telle est la durée minimale du délestage dans tout Tanà rien que cette semaine. On ne sait plus comment faire, ni comment expliquer à ses clients le retard des travaux qu’ils ont bien voulu nous confier. Dans le cas des travailleurs à domicile en particulier, on ne sait plus à quelle heure doit-on se mettre devant sa machine ou son ordinateur ou obtenir la connexion internet pour les mettre en ligne ou les remettre à son patron. Malgré sa colère et ses cris de désespoir, l’abonné de la Jirama ne peut qu’attendre toute la journée voire toute la nuit et se soumettre au bon vouloir des responsables de la Jirama et de son conseil d’administration et des conseils des ministres. Ce grand problème du quotidien qu’est le délestage et ses conséquences est un des sujets qui était omis lors du grand raout d’Iavoloha la semaine dernière. Ils ont parlé de tout et de n’importe quoi sauf de ce qui touche la population au quotidien du commun des contribuables d’après Pety Rakotoniaina, président du parti Tambatra.

Le secteur privé, toutes catégories confondues, petite comme moyenne ou grande entreprise figurent en première ligne des grands perdants de ce délestage. Et dire que l’on souhaite l’installation d’unités industrielles nouvelles et de zones économiques spéciales. Alors que la plupart des unités existantes peuvent à peine produire le quart de ses productions habituelles. Bon nombre sont tout simplement bloqués et doivent mettre la clef sous le paillasson. Certaines micro-entreprises individuelles travaillent très tôt le jour et très tard la nuit, en fonction des activités et au dépens des voisins qui réclament le respect de leur sommeil devant le tapage nocturne que les activités de soudure engendrent ou encore le bruit de la meule du lapidaire qui dérange un bébé et un vieillard dans leur sommeil. Un salon de coiffure ne peut pas travailler la nuit par exemple, il n’y a personne à coiffer !

Les gouvernants n’ont pas de solutions réelles qui convainquent et qui résolvent le problème de délestage. Le directeur général de cette société d’Etat, Nestor Razafindroriaka, comme son prédécesseur, nous a rabâchés sur les ondes des radios les trois raisons des délestages et a promis comme tous ces gouvernants que la situation va s’améliorer car de gros efforts sont déployés dit-il.

Le premier problème qui est technique a été résolu avec succès, affirme-t-il. Quant au second problème qui est lié au carburant, il est en cours de résolution. La Jirama négocie avec les fournisseurs de gasoil et de fuel, et il explique. Les appels d’offre pour la fourniture de fuel ont été lancés et ceux pour la fourniture de carburant (de gasoil ?) seront lancés prochainement. L’huile lourde de Tsimiroro, qui est à portée de main, produite localement n’a pas été expressément dit. Et encore moins la compagnie Symbion Power qui réhabilite la centrale thermique de Mandroseza au fuel lourd de Tsimiroro. Apparemment la Jirama préfère négocier avec les compagnies importatrices de gasoil et autres carburants déjà installées dans le pays que d’utiliser les ressources en hydrocarbures du pays.

Le troisième grand problème évoqué et retourné en long en large par Nestor Razafindroriaka, est le changement climatique. Il nous met devant le constat suivant : les turbines de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka nécessitent pour leur fonctionnement normal, un débit d’eau de quelque 50m3 par seconde de débit pour produire 90 mégawatt ; or actuellement ce débit n’est seulement que de 12m3/seconde. Les lacs de Mantasoa et de Tsiazompaniry sont à sec. En d’autres termes la Jirama et les gouvernants n’y sont pour rien ; c’est la nature, c’est la faute au changement climatique. Mais le gouvernement mise toujours sur les centrales hydroélectriques et donc la construction de grand barrage pour résoudre durablement le problème de délestage. Il fonde toujours sa politique d’électrification du pays sur le système hydroélectrique qui montre aujourd’hui sa défaillance ou sa dépendance vis-à-vis des caprices de la météorologie et du climat. Quand on sait que la raréfaction des eaux de pluies est pour longtemps encore irrémédiable, on s’en fiche, on continue sur les centrales hydroélectriques.

Pour beaucoup, la Jirama donne en tout cas des explications vaseuses que personne n’écoute plus. Les autres grands dirigeants qui se sont paradés à Iavoloha évitent ce sujet qui fâche. Le Chef de l’Etat, indécis comme toujours n’a pas trouvé de remplaçant au feu ministre de l’énergie décédé il y a six mois !