Perte économique et inquiétude sur la santé publique

Société

Contraceptif sur les viandes de porcs

Après la polémique sur la pratique de l’engraissement par le contraceptif Médroxy-Progesterone Acetate sur les porcs, les acheteurs de viande de porc se font rares. « Cette information est passée à la radio depuis deux mois déjà. Depuis, les pertes peuvent aller jusqu’à 50%, si avant, nous vendions environ 100 kg de viande de porc, équivalent à deux porcs par jour, maintenant, nous ne vendons plus qu’à peu près 50 kg. En conséquence, nous alternons les jours de livraisons. » nous confie un boucher dans le quartier d’Ivandry. Cela entraîne effectivement une perte économique pour les commerçants, les collecteurs mais également les éleveurs. Par ailleurs, la population devient méfiant en prenant certaines précautions : « Nous n’achetons plus de viandes de porc, quelqu’ soit les formes. Le ministère de la santé affirme qu’il n’y a aucun impact sur les êtres humains mais nous voulons avoir la conscience tranquille de peur d’être empoisonné. Bien sûr, il dit qu’il n’y a aucun effet immédiat sur la santé pourtant les maladies que cette pratique entraîne sont des maladies qui n’apparaissent qu’au fil des années comme le cancer et la perte de la mémoire » dixit un père de famille.

L’inquiétude demeure, les autorités ont pris des mesures comme l’interdiction de vente du Médroxy-Progesterone Acetate ou Confiance, excepté dans les pharmacies et uniquement sous ordonnance. Il y a aussi le contrôle de la circulation des intrants par les deux ministères : le Ministère de la Santé publique et le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage.

Selon un vétérinaire, on ne peut pas reconnaître en apparence si les viandes de porc ont été injectées de contraceptif. En outre, ce ne sont pas non plus tous les éleveurs qui injectent ces contraceptifs sur les animaux mais le contrôle auprès des abattoirs qui a toujours été minimisé doit être permanent. Les études dans les laboratoires devraient être systématiques car la santé publique en dépend.