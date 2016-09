Pas moins de 50 millions de dollars pour sa reconstruction

Infrastructure

Usine SUCOMA de Morondava

« La réouverture de la SUCOMA nécessite pas moins 50 millions de dollars », selon le ministre de l’Industrie et la promotion du secteur privé lors de son séjour à Morondava en fin de semaine dernière. « Il est très facile et très rapide de détruire mais il est très onéreux et prend beaucoup de temps pour remettre sur pied et redémarrer cette unité industrielle dévastée en décembre 2014 » explique le ministre de l’Industrie tout en suppliant la population de Morondava de ne plus jamais récidiver. Il a cependant promis que la sucrerie sera de nouveau en marche, le gouvernement s’y met et est en train de trouver les solutions même si c’est ardu. Ce sont les propos tenus par ce membre du gouvernement dans le cadre de l’ouverture de la 2è édition de la foire Renala du Menabe qui s’est déroulée à Morondava. Le ministre a appelé les habitants de Morondava à ne plus verser dans des actes de vandalisme qui ont détruit l’unité industrielle et dont les conséquences sont encore enduré jusqu’à ce jour par aussi bien l’économie du pays que celle de la région. Le ministre n’a pas donné de date de réouverture de la SUCOMA.

Faut-il rappeler que la gestion de la SUCOMA a été confiée à une entreprise chinoise. En 2011 la SUCOMA a été victime de grève des gardiens qui ont revendiqué le paiement des heures supplémentaires. La SUCOMA a aussi subi la même année, des vols importants. 2000 mètres de câbles servant au fonctionnement d’appareils et de pivots indispensables à l’irrigation de 22ha de plantation de cannes à sucre, ont été interceptés avant la sortie d’usine selon la presse de l’époque. En 2014, l’unité industrielle a été confrontée à des manifestations qui ont dégénéré et se sont terminées par des actes de pillage, des blessés et des morts. Les motifs des manifestations, encore une fois sont les conditions de travail et les salaires. Mais le résultat est que 700 employés de l’unité industrielle sont réduits au chômage et les 2000 emplois périodiques ne sont plus qu’un rêve. Sans compter la perte en terme de production de sucre en raison de la fermeture de l’usine qui produisait en 2009, quelque 23 000 tonnes de sucre et près de 34 000 tonnes en 2011, une quantité toujours croissante. En tout cas, le problème est loin d’être résolu car la société chinoise avait réclamé des indemnisations de 80 millions d’euros.